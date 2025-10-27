Rok se učilo jinde. Kompletní modernizací oslavila jablonecká škola 120 let

Lada Válková
  11:12
Jablonec nad Nisou dokončil přestavbu Základní školy 5. května, která letos slaví 120 let od svého vzniku. Pyšní se novým interiérem, bezbariérovostí i moderním vybavením.
S výjimkou 1. světové války, kdy bylo v ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou umístěné vojsko, slouží po celou dobu své 120leté existence školní výuce.

Z venku vypadá úplně stejně, uvnitř ale září novotou. Jablonecká Základní škola 5. května po více než roční uzavírce, během níž prošla rozsáhlými úpravami za 98 milionů korun, opět přivítala žáky. Ti se učí v moderních učebnách se špičkovým vybavením.

„Byla to jedna z našich nejhorších škol, opravdu vypadala hrozně. Jsem moc rád, že se povedlo ji zrekonstruovat. Projekt se připravoval už v minulém volebním období, podařilo se získat i dotační peníze,“ přibližuje primátor Jablonce Miloš Vele.

Rekonstrukce školy začala v roce 2021, kdy bylo třeba rozšířit oddělení Montessori. Ve druhé etapě se přidala modernizace odborných učeben a práce na bezbariérovosti školy.

„V roce 2023 se rozhodlo o doplnění třetí etapy, která zahrnovala zbytek budovy, všechny povrchy, vybavení i technické instalace,“ konstatuje jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Školu opustili žáci na rok

Budova se měla opravovat po dobu několika prodloužených prázdnin; hrozilo ale, že se vše nestihne zkoordinovat a dokončit ve stanoveném termínu. „Nakonec se díky ochotě a spolupráci podařilo školu přestěhovat a rekonstrukci provést najednou,“ dodává Chuchlík. Vyklizenou školu předalo město společnosti CL-EVANS na celý rok, což podle náměstka významně zjednodušilo stavební práce.

Základní škola 5. května v Jablonci nad Nisou letos slaví 120 let od svého vzniku.
Najít takové prostory, v nichž by škola mohla dočasně fungovat, bylo podle náměstkyně pro humanitní oblast Jany Hamplové složité. „Druhý stupeň se přestěhoval do městské budovy v ulici Jiráskova, třídy Montessori našly azyl na celý školní rok v internátu Střední školy služeb a řemesel ve Smetanově ulici,“ popisuje.

Vzniklé podmínky nebyly jednoduché pro zaměstnance školy, pedagogy, ani rodiče, kteří se museli přizpůsobit a posílat nebo vozit děti do jiné části města.

Bezpečnější rána

Nový ředitel Michal Kadeřábek věří, že stávající budova plně dostačuje k tomu, aby se v ní mohlo moderně a kvalitně vyučovat: „Máme tu velké množství odborných učeben s velmi bohatým vybavením. Teď je na nás, abychom to vybavení řádně využívali a aby sloužilo k rozvoji našich dětí.“

Historie školy

  • Budova v původně Údolní ulici, dnes v ulici 5. května 76, byla postavená z peněz města v roce 1905 jako dívčí obecná škola s pěti třídami a škola měšťanská se třemi třídami.
  • S výjimkou 1. světové války, kdy zde bylo umístěné vojsko, slouží po celou dobu své 120leté existence školským účelům.
  • Dnes má sedmnáct tříd s 394 žáky a čtyři třídy Montessori, které navštěvuje 88 dětí.
  • Tento alternativní vzdělávací program se etabloval v Jablonci od školního roku 1997/98 nejprve ve školce v Zámecké ulici, později otevřením první Montessori třídy v roce 2006 právě v ZŠ 5. května. Tehdy v ní bylo zapsaných 14 dětí.

Zdroj: Město Jablonec nad Nisou

Také okolí školy se bude postupně měnit. Prostranství před školou bude sloužit primárně žákům. Nově se vydláždí, rozroste se tu zeleň a nabídne i přístřešek pro kola. Město chce v neposlední řadě také zamezit nebezpečným situacím, které vznikají hlavně ráno, kdy se před budovou potkávají děti, které jdou pěšky, s automobily, v nichž rodiče přivážejí jejich spolužáky. „Abychom eliminovali bezpečnostní problémy, vytvoříme před školou K + R záliv,“ uzavírá náměstek Chuchlík.

Následovat bude postupná úprava školní zahrady, fasády objektu i potřebné opravy navazující školní budovy v ulici Sokolí.

V posledních pěti letech Jablonec nad Nisou investoval do městských základních škol a školek přes půl miliardy korun. Modernizace se dočkaly ZŠ Kokonín, Na Šumavě, Arbesova či Mozartova. Peníze putovaly také do MŠ Montessori a Arbesova na navýšení kapacit nebo do nové lesní školky v Proseči. Mezi lety 2020-2025 Jablonec získal z různých dotačních titulů zhruba 161 milionů korun.

