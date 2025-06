U školy v Doksech vyroste parkoviště

Stavební práce by měly být do září hotové. „První fáze prací proběhne ještě za běžného školního provozu. Prosíme proto žáky i rodiče, aby ke vstupu do školy využívali především přístup parkem od ulice Máchova, byli pozorní a respektovali pokyny pracovníků stavby,“ doplnil Derynk. Za parkoviště město zaplatí necelých pět milionů korun.