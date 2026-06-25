Škola rocku v České Lípě

Zde bude čekat nálož muziky Školy rocku.
Příchozí se mohou těšit třeba na Maddie Glaas, Pondělí 18:00, WIP a plno dalších kapel.
Vše vypukne ve 14 hodin.
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Zde bude čekat nálož muziky Školy rocku.
Příchozí se mohou těšit třeba na Maddie Glaas, Pondělí 18:00, WIP a plno dalších kapel.
Vše vypukne ve 14 hodin.
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...
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Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové. L’Etape Czech Republic by Tour de France letos přinese novou trasu, uzavřené silnice i atmosféru...
Jihomoravské nemocnice v souvislosti s vysokými teplotami zákroky neodkládají. Ve dnech, kdy jsou na jihu Moravy několik dní v řadě tropické teploty, se...
Pražská městská hromadná doprava píše další kapitolu. V poslední školní den se ve zkušebním provozu zprovoznily nové trolejbusové tratě. Jedna z Bořislavky na Hradčanskou, druhá z Karlova náměstí na...
Kadaň na Chomutovsku dá městské nemocnici mimořádný příspěvek 25 milionů korun, který má nemocnici pokrýt vyšší výdaje na mzdy a provozní náklady. Ve čtvrtek...
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Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...
V Olomouckém kraji vypukly přípravy na obří vedra, která naplno udeří o víkendu a budou atakovat rekordní teploty. V pozoru jsou dopravci, farmáři, záchranáři i lidé v zoo. Dopravci nasazují na...
Do Senátu v obvodu Pelhřimov, ve kterém je i část obcí v okrese Jindřichův Hradec, bude za SPD kandidovat Lucie Pavlů Řádová, místopředsedkyně SPD na Vysočině....
V Českých Budějovicích budou od července k dispozici sdílená kola. Místní i turisté je mohou využít prostřednictvím aplikace CBkolo. Do ulic vyjede v první...
Tradiční rockový minifestival se koná po skončení školního roku v kempu Tanvaldský Špičák.
Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
4 075 520 Kč
Zásah letecké záchranné služby si vyžádalo zranění muže v Jáchymově na Karlovarsku. Podle vyjádření hasičů na něj spadly skleněné tabule z korby dodávky. Událost byla původně hlášená jako pád lešení...
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes vydala varování před zvýšeným rizikem požárů v současném mimořádně horkém počasí. Vyzvala návštěvníky Krkonoš...