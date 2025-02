Liberec mění spádové obvody pěti základních škol. Zápisy prvňáků budou v dubnu

Chystaná změna se bude týkat celkem pěti z 20 libereckých škol. Půjde o základní školy Česká, Ještědská, Kaplického, Švermova a U Školy.

„Do vyhlášky musíme opět po několika letech malinko hlouběji zasáhnout, abychom pootočili vývoj v lokalitách, kde nám nemusí vyjít počty dětí nastupujících do první třídy a zbývající kapacita škol,“ objasňuje důvody chystaných změn náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.

„Ta lokální nerovnoměrnost porodnosti a vnitřní migrace v Liberci je opravdu velká. Na druhou stranu, proto ty spádové vyhlášky existují a umíme si s tím poradit,“ podotýká.

Vyhláška je připravená minimálně na další tři roky a vedení města ji již prodiskutovalo s řediteli dotčených škol.

Přednostní právo ve škole

„Spádová vyhláška se vydává proto, aby děti žijící ve spádu dané základní školy získaly přednostní právo na přijetí právě v konkrétní základní škole. To ale neznamená, že by se nemohly dostat i na jinou základní školu, tedy pro ně nespádovou, je-li tam dostatek kapacity,“ připouští náměstek.

Zápisy do prvních tříd základních škol jsou letos v Liberci naplánované už na 10. dubna. Měly by být jednotné, a společné tedy také pro děti z Ukrajiny. Takových dětí má město v registru zatím zhruba 60.

Celkem by mělo k zápisu přijít v Liberci kolem 1 100 dětí. Podle Ivana Langra je to ale zatím pouze velmi hrubý odhad a vše se bude odvíjet od změn, které způsobí novela v oblasti školních odkladů.

Školní nezralost

„Každoročně má u nás odklad zhruba čtvrtina dětí, což bývá tak 220 až 250 dětí. Z 90 procent je to školní nezralost a zbytek jsou děti s nějakými zdravotními handicapy. Nicméně dá se předpokládat, že v letošním roce už poradenská zařízení půjdou cestou přísnějšího posuzování té v uvozovkách školní nezralosti a na odkladu už neskončí tolik dětí jako v předchozích letech. Já ale nejsem schopný říct, kolik to bude,“ přiznává náměstek s tím, že se na konečném čísle podepíše také tradiční švindlování s registry obyvatel.

Novela počítá s tím, že odklady budou pro děti dostupné nově jen ve výjimečných případech. A to pouze na základě doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení.

Pokud dítě dostane odklad, poradna pro něj bude muset navrhnout doporučení pro individuální vzdělávací plán. Mateřské školy budou nově navíc předávat výsledky pedagogického diagnostikování a vyhodnocení poskytovaných podpůrných opatření do budoucí základní školy daného žáka.

„Česká tradiční věta, kterou psali pediatři do doporučení odkladu, že dítě není připravené na školu, končí. To škola má být připravená na dítě a české školy jsou skutečně na každé dítě připravené,“ prohlásil při prezentaci změn ve školství poslanec Pavel Klíma, který v loňském roce společně se skupinou dalších poslanců připravil balíček řešení k plynulému přechodu dítěte ze školky do školy.