Školní rok dnes po 46 letech zahájila škola v Oldřichově v Hájích

Autor: ČTK
  11:04aktualizováno  11:04
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| foto: ČTK

Školní rok dnes po 46 letech zahájila základní škola v Oldřichově v Hájích na Liberecku. Do první třídy nastoupilo 14 žáků, obnovení výuky symbolicky zahájili spolu s rodiči vysazením stromu, který by měl růst stejně jako oni. Vysazení jedlé jeřabiny byl nápad paní ředitelky, řekla dnes novinářům starostka obce Jana Šťastná (Nezávislý).

"Paní ředitelka chtěla strom, chtěla tady mít stín, chtěla mít nějakou symboliku," dodala Šťastná.

Otevření nové školy je v kraji v posledních letech unikum, v Oldřichově vznikla malotřídní s prvním stupněm. Obec se zhruba 850 obyvateli se rozhodla školu obnovit před několika lety, kdy jí sousední Mníšek vypověděl spádovost, a nebyl tak schopen přijmout do své základní školy všechny oldřichovské děti.

Na školu přestavěl Oldřichov budovu obecního úřadu za 22 milionů korun, práce trvaly do poslední chvíle. "Přiznám se, že jsem ještě nedošla do fáze, abych se radovala, protože včera (v pondělí) jsme měli jít do finiše, měli jsme to mít hotové a neustále se tady vrtalo, něco se dodělávalo, takže furt nejsem ve fázi, abych si to užívala," dodala starostka.

Ředitelku školy Janu Pospíšilovou dnes těšilo, že kromě administrativy se už může začít věnovat i dětem. "Přicházím do školy s takovým pocitem vítězství, že se to zvládlo a že už prvňáčci, na které jsme čekali dlouho, jsou tady fyzicky. A mně teď přichází ta pedagogická práce, která mě moc baví," uvedla Pospíšilová.

V tomto školním roce bude mít škola 14 žáků v první třídě, z nichž tři budou mít domácí individuální vzdělávání. Děti se budou ve škole vzdělávat v programu Začít spolu, který nabízí individuální přístup. "Je to inovativní výuka, která vnáší nové moderní prvky do vzdělávání. Je to celkem už běžný program, který se odehrává na mnoha školách v České republice, ale i školkách. A mně se líbil, protože mě baví. A já když učím, tak potřebuju, aby to nejprve bavilo mě, protože pak to zrcadlím na děti. Takže Začít spolu je založené na centrech aktivit, v kterých děti pracují ve skupinkách na nějakém zadaném úkolu," uvedla Pospíšilová s tím, že učitel je pro děti průvodcem.

Ve škole tak například nebudou mít ani zvonění k zahájení a ukončení hodin. "Budeme se vzdělávat v blocích, takže budeme výuku přizpůsobovat tomu, jak se děti budou cítit, jestli budou unavené nebo ne. Když budou unavené, přerušíme si výuku, půjdeme si zacvičit nebo proběhnout ven. Naopak, když uvidím, že jsou zapojené do nějakého úkolu a baví je to, tak nebudu přerušovat výuku a pojedeme dále," uvedla ředitelka školy. Jeden zvoneček dnes ale při zahájení školního roku dostala darem. "Určitě ho využijeme, když budu třeba svolávat děti," dodala.

Do dnešního zahájení školního roku se zapojili i místní senioři, kteří chodili do staré školy. Jedním z nich byl Milan Nýdrle, který se v ní učil v 50. letech minulého století. Vzpomíná na ni rád. "Vzpomíná se jenom na to hezké, ale voloviny jsme dělali jako každý normální mladý," řekl Nýdrle. Z toho, že je v obci opět škola, má radost. "Udělali tady opravdu velký kus práce a Oldřichov si to zaslouží," dodal.

Senioři pomáhali s vytvářením dárků pro prvňáčky a dnes i při tvoření ve výtvarných dílnách na škole. Podle ředitelky by seniory rádi využili i při výuce, aby třeba dětem vyprávěli o svém životě, o svém dětství. "Protože bych chtěla, aby v této škole bylo místně zakotvené vzdělávání. Takže budu učit děti dívat se na to, kde žijí i z pohledu minulosti a s tou pracovat," dodala.

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