Školská rada gymnázia v Jablonci nad Nisou vyzvala kraj k odvolání ředitelky

Školská rada Gymnázia U Balvanu v Jablonci nad Nisou podala Libereckému kraji jako zřizovateli podnět k odvolání ředitelky školy. Z šestičlenné rady se pro odvolání vyslovili čtyři lidé, jeden byl proti a jeden se jednání nezúčastnil, řekl dnes novinářům hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Situace na škole se vyhrotila před dvěma týdny, kdy se studenti loučili s oblíbeným učitelem, kterému ředitelka neprodloužila smlouvu, a ředitelku školy Michaelu Mutl vyzvali k odstoupení.
Krajští radní se budou podnětem školské rady zabývat po neděli na mimořádném jednání, stanovisko školské rady ale není zákonným důvodem pro odvolání ředitelky, upozornil hejtman.
"Určitě vyhodnotíme všechny návrhy, kterými paní ředitelka chce stabilizovat situaci ve škole, a budeme hledat nějaké řešení, které skutečně povede k tomu, že škola začne od 1. září fungovat v nějakém běžném režimu," doplnil Půta. Vztahy ve škole jsou vyhrocené a není podle něj možné čekat další rok, že se situace sama zlepší.
Mutl přišla do školy v srpnu 2024 zvenčí, vystřídala ředitele, který gymnázium vedl přes 20 let. Podle studentů je situace ve škole neúnosná, dříve přátelské klima se podle nich proměnilo v chaos a nejistotu. Špatnou komunikaci vyčítají ředitelce studenti, pedagogové, ale také rodiče studentů. Že je ji třeba zlepšit, doporučila i školní inspekce. Kraj kvůli napjaté situaci loni pro školu zajistil mediátorku, která měla pomoci situaci uklidnit. Po vyhrocení atmosféry na škole počátkem června ale oznámila, že končí.
Od minulého týdne se vedení kraje snaží situaci řešit, bez intervence zvenčí se podle hejtmana situace ve škole jen těžko uklidní. Hejtman se proto před týdnem sešel se školskou radou, studenty, pedagogy i vedením školy. Také krajská radní pro školství Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj) jednala se studenty i pedagogy. Skalická dnes zopakovala, že kraj zatím nenašel žádné závažné pochybení ředitelky gymnázia, které by mohlo být důvodem k jejímu odvolání.
Gymnázium U Balvanu patří k nejstarším v Libereckém kraji, vzniklo bezmála před 130 lety původně jako německé. Diskuse o situaci ve škole na sociálních sítích zřejmě vedla i k menšímu zájmu o studium na dříve populární škole. Zatímco v předchozích dvou letech se na 60 míst ve dvou třídách hlásilo 176 a 177 uchazečů, letos bylo v prvním kole přihlášek jen 127.