Méně aut, návrat k historii. Škroupovo náměstí v České Lípě čeká proměna

Architektonický návrh počítá s klidovou zónou s minimem aut a parkovacích míst, která bude rozdělená na dvě části. Volná část má být vhodná i pro pořádání menších kulturních akcí, na ni naváže parková část s množstvím stromů.
Přibudou také nové umělecky ztvárněné pítko, mlžítko i dva stromy u schodiště do ulice Jindřicha z Lipé, čímž se město vrátí k historické podobě tohoto místa. Obrysy na dlažbě připomenou kostel sv. Petra a Pavla, který zde stál až do ničivého požáru v roce 1820. Na náměstí vzniknou také podzemní kontejnery na odpad a nové sociální zázemí. To poslouží především při různých akcích.
„Snažíme se ve městě vytvářet příjemný veřejný prostor, ve kterém by se lidé cítili dobře a bezpečně, a to jak v centru, tak na sídlištích a v dalších částech města. Škroupovo náměstí je i díky množství zdejších podniků vyhledávaným místem, které ale není v dobrém stavu a rekonstrukci si zaslouží,“ řekla starostka České Lípy Jitka Volfová.
|
Českolipské náměstí oživí architekti. Mají za úkol dostat odsud auta
„Těším se, jak se toto místo promění v příjemný, kompaktní, odpočinkový prostor, který bude vhodný pro pořádání akcí a stane se tak dalším místem pro setkávání místních.“
Firma Metrostav DIZ už od června opravuje kanalizaci a vodovod v sousední ulici Prokopa Holého, oprava bude pokračovat až na Škroupovo náměstí.
Samotná přestavba náměstí se tak uskuteční v souběhu s pracemi na probíhající rekonstrukci sítí. Jako první dělníci položí kabely budoucího veřejného osvětlení a vybudují systém využití dešťové vody pro zavlažování zdejší městské zeleně. Kompletně hotovo by mělo být v roce 2027.
„Chápeme, že jsou práce pro zdejší obyvatele náročné a komplikují jim každodenní fungování. Chceme je proto průběžně podrobně informovat o postupu prací,“ doplnil místostarosta města Martin Brož.
Práce budou zahrnovat výměnu povrchů a veřejného osvětlení, řešení hospodaření s dešťovou vodou, vybudování vodního prvku, osazení mobiliáře a sadové úpravy. Na vše dohlédnou i archeologové, kteří zde očekávají možné nálezy při výkopových pracích.