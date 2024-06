Slavnosti Járy Cimrmana a Spanilá jízda

Český ráj

Geologická exkurze do Příhrazských skal

V rámci Evropského týdne geoparků pořádá Geopark Český ráj geologickou exkurzi vedenou Radkem Mikulášem do oblasti Dnebohu, Klamorny, Studeného průchodu, na Krásnou vyhlídku a na vrch Mužský. Sraz je v sobotu v 10 hodin na parkovišti v obci Dneboh - Kavčina. Trasa měří zhruba 8 kilometrů. Účastnický poplatek je dobrovolný a půjde na podporu činnosti Geoparku Český ráj.

Liberec

Logohrátky

Máte podezření, že má vaše dítě vadu řeči, případně si nejste jistí a zvažujete navštívit logopeda? V Komunitním centru Tulipan v Liberci se každé pondělí od 16.30 do 17.30 hodin konají skupinové Logohrátky pro děti od 5 do 10 let. Nejde o klasickou logopedickou terapii, ale o interaktivní hry, které vede logopedka a které cílí na správné vyslovování a rozvoj řeči. V rámci Logohrátek si děti vyzkoušejí motoriku mluvidel, sluchové rozlišování a paměť, zrakové rozlišování, výslovnost hlásek či grafomotoriku.

Mše svatá u kříže na Ještědu

Na společné slavení mše svaté mohou přijít v neděli 9. června od 16 hodin zájemci ke kříži na Ještědu. Tato mše je sloužena za lidi, kteří žili, žijí či jen prochází Libercem a Libereckým krajem a za jejich blízké. „Jsme si vědomi, že Liberec/Reinchenberg je zatížen silnou historií, proto vyprošujeme odpuštění a požehnání lidem tohoto města a celého kraje,“ zve na akci Arciděkanství Liberec.

Jablonec nad Nisou

Folklorní festival

Přijďte se podívat na bohatou přehlídku kulturního dědictví Jablonce a jeho okolí. Během 10. ročníku festivalu, který se koná na Letní scéně Eurocentra v Jablonci od čtvrtka 13. do soboty 15. června, uvidíte pestrou paletu folklorních souborů, jak místních, tak i ze vzdálenějších koutů České republiky. Na programu budou tradiční tance, písně a hudební styly. Festival oficiálně začne již ve středu 12. června od 17 hodin, a to vernisáží výstavy v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových. Vstup je zdarma.