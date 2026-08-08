Šlechtická prohlídka na Valdštejně

Kostýmovaný průvodce (hraběnka nebo hrabě) bude představovat některou z významných osobností z historie hradu.
Prohlídky se odehrají v neděli od 10.30 a 14.30. Kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem on-line.
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Kostýmovaný průvodce (hraběnka nebo hrabě) bude představovat některou z významných osobností z historie hradu.
Prohlídky se odehrají v neděli od 10.30 a 14.30. Kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem on-line.
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