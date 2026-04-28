Slibovaná změna tržního řádu v Liberci zatím nebude, řešit měla i výdejní boxy

Současné vedení magistrátu v Liberci nevytvoří novelu tržního řádu, kterou slibovalo několik let. Jeho změnou chtělo nastavit i pravidla pro umístění výdejních boxů či parkování sdílených koloběžek. Náměstek primátora Liberce pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert (ANO) na dotaz ČTK uvedl, že vytvoření nového tržního řádu bude na novém vedení Liberce, které vzejde z podzimních komunálních voleb.
"Tam byl problém, že nemáme dodnes vymezené všechny plochy, byť jsme to slibovali," řekl Lenert. Další komplikací podle něj je, že novela by měla řešit i pravidla pro předzahrádky restaurací na pozemcích města, ze kterých radnice v posledních letech nevybírá žádný poplatek. "Museli bychom stanovit i rovné tržní prostředí. A tady se přiznávám, že v současné době do toho zasahovat nechceme," uvedl náměstek.
Proto Lenert míní, že případná změna tržního řádu bude úkolem pro novou politickou garnituru. "Která na tom bude muset najít shodu včetně provozování předzahrádek, jestli budou dále zadarmo nebo ne," dodal náměstek.
O potřebě změnit tržní řád mluvilo současné vedení radnice poslední čtyři roky. Vedly je k tomu nejprve problémy spojené s odstavováním sdílených koloběžek soukromého provozovatele na nevhodných místech. K tomu se později přidaly i dopravní komplikace u zásilkových boxů. Lenert již dříve uvedl, že některé jsou v Liberci na místech, kde není žádné parkování. Dopravu u nich komplikují stojící vozy zásilkových společností i lidí, kteří si zásilky vyzvedávají.