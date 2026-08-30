Slonice Bala se dnes ze Zoo v Liberci vydala do nového domova v Británii

Slonice Bala se dnes ráno vydala ze Zoologické zahrady v Liberci na 1700 kilometrů dlouhou cestu do nového domova v zařízení Skanda Vale ve Velké Británii. Zahrada tím přišla o posledního slona. V novém domově na Balu čekají rozsáhlé travnaté výběhy a možnost pravidelných procházek v přilehlých lesích. Především ale možnost sociálního kontaktu se starší slonicí Valli, která teď stejně jako Bala žije bez společníka vlastního druhu, řekla dnes ČTK mluvčí zoo Barbara Tesařová.
Bala, v překladu dívka, se narodila v Barmě. Několik let byla u cirkusu a poté ji získala zoo v Hamburku. Posledních deset let před přesunem do Liberce strávila v münsterské zoo, po příchodu nového samce ji ale museli od stáda oddělit. Další samice se vůči ní chovaly agresivně. V Liberci je Bala od roku 2013, sama je od roku 2021, kdy uhynula Rání. Zoo neměla šanci získat k Bale jinou samici, liberecká sloní expozice je technicky i chovatelsky zastaralá.
Na samotný transport se Bala připravovala několik měsíců. Chovatelé ji pomocí pozitivní motivace zvykali na cvičný přepravní kontejner, učili ji do něj dobrovolně vstupovat a trávit v prostoru stále delší dobu. "Bala je velmi citlivá a na vše nové si potřebuje zvykat postupně, proto chovatelé přípravě věnovali několik měsíců. Díky tomu dnes nastoupila do transportního kontejneru poměrně klidně a bez větších komplikací. Věříme, že pro ni bude cesta bezproblémová a že ji zvládne s co nejmenším stresem," doplnil zoolog Luboš Melichar.
Zařízení ve Walesu dlouhodobě poskytuje péči slonům s komplikovanou minulostí. Balu čeká přibližně třicetihodinová cesta po zemi, doprovázejí ji její chovatelé a hlavní liberecký zoolog. Zůstanou s ní ve Skanda Vale několik dní, aby Bale usnadnili první dny v novém prostředí a místnímu týmu předali všechny důležité informace a zkušenosti z dlouholeté péče o slonici. Ve Walesu už je na Balin příjezd vše připraveno. Po aklimatizace by se měla postupně seznámit s prostředím a jedním z nových zážitků bude procházka v okolních lesích.
Když Bala v roce 2013 do Liberce přišla, trápily ji chronické bolesti zad a další problémy. Díky trpělivé každodenní péči zkušených chovatelů, pravidelnému cvičení a rehabilitaci se její zdravotní stav v průběhu let výrazně zlepšil a do nového domova odjela v dobré fyzické kondici. Odchodem Baly se uzavírá více než sedmdesátiletá kapitola chovu slonů v Liberci. Pavilon teď čeká důkladná technická prověrka, jejíž výsledky rozhodnou o jeho dalším osudu.
"Bala byla 13 let nedílnou součástí života zoo a loučení s ní pro nás není jednoduché. Zároveň ale víme, že její odchod je správným krokem, který jí dává možnost znovu žít v kontaktu s dalším slonem a v podmínkách odpovídajících jejím současným potřebám. Její přesun zároveň symbolicky uzavírá jednu významnou etapu historie naší zoo a otevírá prostor pro další rozvoj," dodal ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.