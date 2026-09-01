Liberecká slonice Bala dorazila do Walesu, už si tam i našla kamarádku

Jan Pešek
  14:12aktualizováno  14:12
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Dvaačtyřicetiletá slonice Bala v pořádku dorazila do svého nového domova ve Walesu. Podle liberecké zoo, ze které se zvíře stěhovalo, proběhl transport hladce a bez potíží. Slonice si zvyká na nové prostředí a dokonce si už našla kamarádku.

Výprava s Balou se vydala do Velké Británie v neděli ráno. Do cíle vzdáleného přibližně 1700 kilometrů dorazila v pondělí večer.

„S obrovskou radostí a úlevou oznamujeme, že Bala dnes v podvečerních hodinách v pořádku dorazila do svého nového domova ve Skanda Vale ve Velké Británii. Transport proběhl poměrně hladce a Bala celou dlouhou cestu zvládla bez potíží. Ve Skanda Vale jsou s ní také naši chovatelé, kteří jí pomohou, aby si na nové prostředí co nejrychleji zvykla a cítila se dobře,“ sdělila v pondělí večer mluvčí zoologické zahrady v Liberci Barbara Tesařová.

Bala (vlevo) si už ve Walesu našla kamarádku, slonici Valli. (1. září 2026)
Z liberecké zoo odjela slonice Bala. (30. srpna 2026)
Z liberecké zoo odjela slonice Bala. (30. srpna 2026)
Z liberecké zoo odjela slonice Bala. (30. srpna 2026)
Z liberecké zoo odjela slonice Bala. (30. srpna 2026)
17 fotografií

Na přiloženém videu Balu vítají ošetřovatelé a plácají ji po boku. Zvíře stojí v dřevěném přístřešku, pod nohami má písek a na dosah chobotu větve se zelenými listy.

V úterý zoologická zahrada oznámila, že se Bala již stihla seznámila s tamní slonicí Valli. „Holky si už spolu užívají první travnatý výběh a jejich společné začátky zatím vypadají velmi slibně. Máme obrovskou radost, že se tato dlouho připravovaná a náročná mise vydařila a že jsme Bale mohli dát šanci prožít snad ještě mnoho spokojených let v krásném novém prostředí a po boku společnice svého druhu,“ dodala mluvčí.

Na dalším videu, které zahrada zveřejnila, obě zvířata stojí vedle sebe na louce a ládují se čerstvou trávou.

Dlouho plánovaná cesta

Bala se na samotný transport připravovala několik měsíců. Chovatelé ji postupně připravovali na cvičný přepravní kontejner, učili ji do něj dobrovolně vstupovat a trávit v jeho prostoru stále delší dobu.

„Bala je velmi citlivá a na vše nové si potřebuje zvykat postupně, proto chovatelé přípravě věnovali několik měsíců každodenního tréninku. Díky tomu nastoupila do transportního kontejneru poměrně klidně a bez větších komplikací,“ uvedl již dříve zoolog Luboš Melichar.

Z liberecké zoo odvezli poslední slonici, po 70 letech tu skončili s chovem

Bala strávila v liberecké zahradě třináct let. Většinu této doby žila po boku slonice Rání, se kterou tvořily stabilní a harmonickou dvojici. Po jejím úhynu v roce 2021 zůstala Bala jediným slonem v zoo.

Od té doby liberečtí zoologové s mezinárodními experty hledají řešení, které by jí přineslo dostatek prostoru, sociální kontakt, aby ale zároveň nepřišla o potřebný individuální přístup. To se podařilo až ve Skanda Vale.

30. srpna 2026
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