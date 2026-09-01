Výprava s Balou se vydala do Velké Británie v neděli ráno. Do cíle vzdáleného přibližně 1700 kilometrů dorazila v pondělí večer.
„S obrovskou radostí a úlevou oznamujeme, že Bala dnes v podvečerních hodinách v pořádku dorazila do svého nového domova ve Skanda Vale ve Velké Británii. Transport proběhl poměrně hladce a Bala celou dlouhou cestu zvládla bez potíží. Ve Skanda Vale jsou s ní také naši chovatelé, kteří jí pomohou, aby si na nové prostředí co nejrychleji zvykla a cítila se dobře,“ sdělila v pondělí večer mluvčí zoologické zahrady v Liberci Barbara Tesařová.
Na přiloženém videu Balu vítají ošetřovatelé a plácají ji po boku. Zvíře stojí v dřevěném přístřešku, pod nohami má písek a na dosah chobotu větve se zelenými listy.
V úterý zoologická zahrada oznámila, že se Bala již stihla seznámila s tamní slonicí Valli. „Holky si už spolu užívají první travnatý výběh a jejich společné začátky zatím vypadají velmi slibně. Máme obrovskou radost, že se tato dlouho připravovaná a náročná mise vydařila a že jsme Bale mohli dát šanci prožít snad ještě mnoho spokojených let v krásném novém prostředí a po boku společnice svého druhu,“ dodala mluvčí.
Na dalším videu, které zahrada zveřejnila, obě zvířata stojí vedle sebe na louce a ládují se čerstvou trávou.
Dlouho plánovaná cesta
Bala se na samotný transport připravovala několik měsíců. Chovatelé ji postupně připravovali na cvičný přepravní kontejner, učili ji do něj dobrovolně vstupovat a trávit v jeho prostoru stále delší dobu.
„Bala je velmi citlivá a na vše nové si potřebuje zvykat postupně, proto chovatelé přípravě věnovali několik měsíců každodenního tréninku. Díky tomu nastoupila do transportního kontejneru poměrně klidně a bez větších komplikací,“ uvedl již dříve zoolog Luboš Melichar.
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Z liberecké zoo odvezli poslední slonici, po 70 letech tu skončili s chovem
Bala strávila v liberecké zahradě třináct let. Většinu této doby žila po boku slonice Rání, se kterou tvořily stabilní a harmonickou dvojici. Po jejím úhynu v roce 2021 zůstala Bala jediným slonem v zoo.
Od té doby liberečtí zoologové s mezinárodními experty hledají řešení, které by jí přineslo dostatek prostoru, sociální kontakt, aby ale zároveň nepřišla o potřebný individuální přístup. To se podařilo až ve Skanda Vale.
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30. srpna 2026