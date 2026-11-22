„V každém patře vznikne jedna domácnost. Směrem do zahrady se dům otevře terasami a pavlačemi, které klientům nabídnou přímý kontakt s venkovním prostředím. Střecha bude biosolární a spojí extenzivní zeleň s fotovoltaickými panely,“ přiblížila krajská mluvčí Michaela Křivková.
Výstavba nového stacionáře by měla vyjít na více než 66 milionů korun včetně daně. „Nový dům nahradí budovu, která už současným požadavkům sociální péče nevyhovuje. Kromě samotné výstavby zakázka zahrnuje přeložku kanalizace, nové přípojky, úpravy okolních ploch a zahrady,“ popsal krajský náměstek pro majetek a investice Jiří Ulvr s tím, že zahájení stavby nic nebrání.
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Lidé s postižením žijí v komunitních domácnostech, budou tam samostatnější
„Nejde přitom o jednu budovu, ale o postupnou proměnu celého systému péče a prostředí, ve kterém klienti žijí a dostávají potřebnou podporu,“ dodal hejtman Martin Půta.
Novostavba naváže na rekonstrukci sousední novorenesanční vily, ve které kraj aktuálně buduje zázemí pro denní stacionář, denní programy, rehabilitaci, kanceláře a technické provozy. Cena za přestavbu vily se pohybuje kolem 62 milionů korun včetně daně a hotovo by mělo být na začátku příštího roku.
První etapu proměny sociálních služeb Tereza kraj dokončil letos v únoru. V lokalitě Na Vinici v Semilech slouží osmnácti klientům nové komunitní domácnosti. „Šestnáct míst je určeno klientům domova pro osoby se zdravotním postižením a dvě pobytové odlehčovací službě. Celkové výdaje dosáhly 103 milionů korun,“ připomněla mluvčí Křivková.
Postupně mají vznikat menší domácnosti
Cílem komunitních domácností je nabídnout klientům co nejběžnější způsob života a podporu podle jejich konkrétních potřeb. Velkokapacitní zařízení chce kraj postupně nahradit menšími domácnostmi.
O klienty v obou službách se stará dvacet pracovníků. „Komunitní domácnosti zvyšují samostatnost klientů a zlepšují jejich každodenní fungování, což je hlavní přínos této transformace,“ vysvětlila radní pro rezort sociálních věcí Anna Václavíková Provazníková.
Kraj připravuje už i další projekt, půjde o chráněné bydlení ve dvou bytech v běžné zástavbě v Semilech. Byty poslouží čtyřem klientům, kteří potřebují menší míru podpory.
Se zahájením provozu kraj počítá od příštího roku. „Klienti díky tomu získávají více soukromí, větší prostor pro vlastní rozhodování a podle svých možností také větší samostatnost,“ nastínila radní.
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V minulosti se transformace dočkalo také třeba zařízení Ostara ve Cvikově, Domov Sluneční dvůr na Českolipsku nebo Dům Jana v Hodkovicích nad Mohelkou.
Poptávka po sociálních službách roste, průměrná čekací doba je čtvrt až půl roku. „Proto kraj prioritně dokončuje transformaci služeb pro lidi se zdravotním postižením, aby mohli žít ve standardních podmínkách domácností a nebyli odkázáni na ústavy,“ vysvětlil hejtman.
Kraj je zřizovatelem šesti domovů pro seniory a sedmi domovů se zvláštním režimem. V obou je více než 300 lůžek. „Podle Českého statistického úřadu bylo koncem roku 2024 v kraji ve 24 domovech se zvláštním režimem téměř 1 239 míst pro klienty s demencí nebo Alzheimerovou chorobou, zatímco v běžných domovech pro seniory bylo 1 120 míst,“ uzavřel Půta.