„Výběrové řízení na pozici - služební zvíře. Ale tentokrát uchazečka bohužel neuspěla. Musí si ještě nějaký ten pátek počkat. A jak říkáme my, každý odchyt je jedinečný,“ napsali na Facebook k fotkám jehňátka strážníci z Mimoně.
K zatoulanému jehňátku, které pobíhalo v Pertolcicích pod Ralskem, je přivolala všímavá žena. „Když jsme přijeli, už nám ho přidržovala,“ přiblížil vedoucí strážníků Marek Mejstřík.
Jehňátko ale stále nemělo vyhráno, protože v policejním autě nebo na služebně zůstat nemohlo.
„Majitele jsme vypátrali díky místní znalosti. Objížděli jsme celou obec, jestli by náhodou někdo nevěděl, komu patří. Až jsme narazili na dům, kde se nedávno jehňata narodila. Majitel byl spokojený, že se našlo,“ zmínil Mejstřík a doplnil, že majitel nedostal žádnou pokutu. „Jsme lidi, nebudeme dávat pokutu za to, že někomu uteklo jehně.“
Zvíře bylo podle vedoucího strážníků krotké. „Úplný mazel, pořád za námi chodil a nechtěl se od nás hnout.“
Odchyt takto malého jehněte byl pro strážníky novinkou. V minulosti však už chytali dospělé ovce. Ty se vypravily do vyhlášené zmrzlinárny v Mimoni.
Kuriózní odchyt se také odehrál na konci ledna mezi Mimoní a Českou Lípou. Z malé zoologické zahrady v Bohaticích utekl klokan, který následně poskakoval po silnici. K němu vyrazili státní policisté z České Lípy. I tento uprchlík nakonec skončil u svého majitele.