Podle starosty Hejnic Jaroslava Demčáka současná plocha na Smědavě kapacitně nestačí náporu turistů. „Navíc to ani není žádné parkoviště, ale plocha bez jakéhokoliv zajištění, která je nad zdrojem pitné vody pro část Frýdlantska,“ popsal starosta Hejnic Jaroslav Demčák.
Problémy vrcholily hlavně v zimě a o víkendech. Jakmile se místo zaplnilo, auta zůstala stát na silnici a tvořila se dlouhá kolona. Řidiči se často nechtěli otočit a vracet se zpět dolů.
„Stojí na silnici a tím blokují průjezd veřejné autobusové dopravy, sněhových pluhů či vozidel integrované záchranné služby,“ podotkl Demčák s tím, že největší potíže nastávají v sobotu, neděli nebo o svátcích.
Turisté volí Smědavu i kvůli plnému Bedřichovu
Při větším množství sněhu podle něj není silnice bezpečně průjezdná dvěma pruhy. Zatímco v létě se část návštěvníků rozptýlí i jinam, například na parkoviště na Souši, v zimě se tlak soustředí na Smědavu. Navíc přibývá turistů, kteří míří na Smědavu kvůli přeplněnému Bedřichovu.
„Objevuje se stále více dní, kdy parkoviště nepobírá potřebný počet aut a vznikají komplikace,“ upřesnil Demčák. Smědava je podle něj nejdostupnější lokalitou i pro návštěvníky ze sousedního Německa a Polska.
Vladimír Doubravský, který na Smědavě pracuje jako obsluha parkoviště a údržbář, míní, že návštěvnost závisí především na počasí a ročním období.
„Je to klasická mezisezona, vypadá to podle počasí. V sobotu bylo hezky, takže byla velká návštěvnost na parkovišti i v restauraci. V neděli foukal studený vítr, byla nižší teplota, takže návštěvnost byla třetinová,“ poznamenal.
Doubravský dodal, že se v posledních letech situace lepší. Po rozšíření u nové Smědavy se kapacita parkování zvýšila zhruba o šedesát míst.
„Předtím jsme řešili kyvadlově i s policií každý víkend kolony aut. Tím, jak se postavila nová Smědava, tak se otevřel i prostor pod stavbou,“ vysvětlil. Komplikace se podle něj objevují už jen výjimečně, zejména při ideálních zimních podmínkách.
„Za celou zimní sezonu jsme tam měli možná dva nebo tři dny kolonu. Bylo to ve chvíli, kdy bylo plno i na Bedřichově nebo na Jizerce. Čekací doba aut byla maximálně 20 minut,“ dodal s tím, že řidiči nemají mnoho možností, kde parkovat mimo vyhrazené plochy.
Trvalý dohled není řešením, policistů je málo
Problém se řeší i dlouhodobě s policií, ta ale nemá kapacity na trvalý dohled. „Znamenalo by to vyčlenit jednu hlídku, která by pořád stála jen v Jizerkách, což je nyní při nízkém obsazení služeben dole v podhůří problém,“ upřesnil starosta.
Hejnice proto komunikovaly s policií a krajem a také sousedním Bílým Potokem. Připravily studii několika parkovišť – na Ferdinandově, u nádraží a mezi Hejnicemi a Bílým Potokem. Každé zhruba pro 100 až 150 aut. Na parkoviště měla navazovat kyvadlová doprava.
Plán ale narazil na krajském úřadě v Liberci, který odmítl změnu územního plánu. Důvodem je ochrana zemědělského půdního fondu. „Parkovací plocha by totiž zasahovala do zemědělské půdy a části volné krajiny,“ zdůvodnila mluvčí Pavla Sýkorová.
Kraj zároveň zdůraznil, že neposuzoval samotný projekt parkovišť, ale pouze změnu územního plánu. Podle ní kraj v minulosti posuzoval i jiné lokality menšího rozsahu, které se nacházely na nezemědělských pozemcích nebo v zastavěném území. Tyto lokality úřad odsouhlasil.
Problém vidí Demčák v ochraně zemědělského půdního fondu. „Fond říká, že neví, proč by bylo potřeba, aby vzniklo v Hejnicích takové parkoviště,“ popsal s tím, že kraj doporučil využít stávající zastavěné plochy.
„Jiné plochy u nás ale prakticky nejsou. Vnímám to jako popření problému parkování na Smědavě a v této části Jizerek ze strany úředníků. Těch úředníků toho krajského úřadu, který by právě měl řešit pololegální parkování vozidel na Smědavě a hlavně problémů krajských organizací,“ reagoval Demčák.
Řidiči parkují i tam, kde nemají
Podle správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jizerské hory má současná situace dopady i na přírodu. Lidé často parkují mimo vyhrazená místa.
„Od konce Bílého Potoka až téměř na Smědavu prochází silnice I. zónou CHKO, ochranným pásmem Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny,“ vysvětlil vedoucí správy CHKO Tomáš Korytář.
„Rizikem je poškození nebo znečištění prostředí, ale i takzvané návodné jednání. Přeci když už tady stálo to první auto, tak to je asi tady povoleno,“ dodal Korytář s tím, že roste i riziko havárie a většího poškození přírodního prostředí.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) považuje za vhodné řešení právě záchytná parkoviště v obcích a navazující dopravu.
„Rozhodně není cestou budování nějakého nového zázemí na Smědavě nebo jinde vysoko v horách, ale nalézt řešení v obcích, s využitím hromadné dopravy,“ podotkl.
Proto podle něj i AOPK ČR vyslovila s návrhem změny územního plánu Hejnic souhlas, neboť ten řešil parkování v návaznosti na zastavěné území, ve čtvrté nejméně chráněné zóně CHKO.