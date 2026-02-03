Zkopal ji a nechal v zimě u přejezdu. Muž přiznal zabití známé, dostal 11 let

Autor: eli, ČTK
  9:52aktualizováno  11:01
Na jedenáct let poslal Krajský soud v Liberci do vězení muže za to, že loni na jaře zabil mladou ženu ve Višňové na Liberecku. Jednatřicetiletý Roland K., který se s obětí znal a trávil s ní v místě několik dní, se u soudu k činu přiznal. Rozsudek není pravomocný.

„Lituji toho, co jsem udělal a nejde to vrátit. Strašně mě to mrzí,“ řekl v úterý u soudu Roland K. Státní zástupkyně Petra Pazderková navrhovala trest 12 let. Za ublížení na zdraví s následkem smrti mu hrozilo osm až 16 let vězení.

„Prohlášení viny je v souladu s důkazy, které byly obstarány v přípravném řízení, zejména s výpovědmi svědků, které mapovaly pobyt obžalovaného ve Višňové, v souladu s ohledáním místa činu, znaleckými posudky z oboru zdravotnictví a odvětví soudní toxikologie, dále se znaleckým posudkem z odvětví soudního lékařství a odvětví psychiatrie. Takže mám za to, že o vinně obžalovaného není pochyb,“ uvedla u soudu Pazderková.

„Pokud jde o otázku trestu, obžalovaný prohlásil vinu, což je polehčující okolnost. Nelze odhlédnout od toho, že byl minimálně pětkrát soudně trestán, činnost byla v minulosti spojena s násilným chováním,“ doplnila státní zástupkyně.

Podle obžaloby muž pětadvacetiletou ženu kopal do rukou, nohou i dalších částí těla a způsobil jí poranění mozku. Žena měla krevní výron, zlomeninu a utrpěla pohmoždění pravé plíce. Muž ji nechal ležet nedaleko vlakového přejezdu. Teplota přitom v té době byla od dvou do šesti stupňů Celsia.

„Spáchal zvlášť závažný zločin a za to se odsuzuje k trestu v trvání jedenácti let. Zařazuje se do věznice se zvýšenou ostrahou,“ vyhlásil verdikt soudce Richard Skýba.

Podle něj mělo na ženino úmrtí vliv více faktorů. „V tomhle případě působilo i počasí, hrubé zacházení a že to bylo opakované. Byla velice málo oblečená, neměla ani botu, navíc byla ve velmi špatném fyzickém stavu. A bylo těsně nad nulou. Také se na ní podepsalo, že užívala pervitin,“ sdělil Skýba.

Násilná smrt dívky vnesla do vsi strach. Ve Višňové se teď bojí kamaráda podezřelého

Mladá žena zemřela loni na začátku dubna, kdy přijela na víkend do Višňové za svými dvěma známými, s nimiž údajně popíjela a zřejmě i konzumovala drogy. Podle svědků se oběť s obžalovaným pravidelně hádali, obžalovaný muž ji opakovaně na veřejnosti bil.

„Jejich vztah byl takzvaný italský. Svědci se vyjadřovali k jejich chování, že už v průběhu těch dvou dnů byla poškozená ze strany pana obžalovaného napadána,“ uvedla Pazderková.

Kvůli tomu do Višňové přijela ještě před smrtí ženy policejní hlídka. „Byla tam dokonce i záchranná služba, nicméně poškozená s obžalovaným odmítli ošetření, takže záchranná služba odjela pryč,“ dodala Pazderková.

Další takový konflikt na louce za vesnicí se ženě stal osudným. Její tělo bylo nalezeno na louce v příhraničních Předláncích, vesnici patřící pod Višňovou. Utrpěla mnohočetná poranění, nejspíš v důsledku opakovaného bití.

„Muž sám v noci z místa odešel, aby se tam vrátil okolo 10:30, přičemž svou přítelkyní našel na uvedeném místě již bez známek života v pokročilém stadiu posmrtné ztuhlosti. Bezprostřední příčinou smrti byl úrazový otok mozku při krvácení pod tvrdou plenou mozkovou a difúzní a ložiskové pohmoždění mozku,“ upřesnil soudce.

Obžaloba považuje snížení navrhovaného trestu za vysoké a zvažuje odvolání, stejně jako obhajoba.

Na jihu Čech se tvoří námraza, silnici I/20 na několik hodin uzavřela nehoda

