Smrtelná nehoda uzavřela silnici I/13 u Bílého Kostela na Liberecku

Po čelním střetu osobního auta s dodávkou je uzavřená silnice I/13 u Bílého Kostela nad Nisou na Liberecku, jeden z řidičů zemřel. Policie odklání dopravu na objízdnou trasu přes Bílý Kostel, uzavřená zůstane silnice podle předběžných odhadů minimálně do 9:30. Okolnosti a příčiny nehody policie zjišťuje, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Ivana Baláková.
Nehoda se stala v místě, kde jsou tři pruhy - dva ve směru na Českou Lípu a jeden ve směru na Liberec. "Krátce před třetí ráno došlo na silnici 1/13 poblíž ekoduktu (přechod pro zvěř) u Bílého Kostela nad Nisou k čelnímu střetu osobního vozidla s dodávkou. Řidič osobního vozidla svým zraněním podlehl na místě," popsala nehodu policejní mluvčí. Zraněného řidiče dodávky podle ní převezli záchranáři na traumacentrum liberecké nemocnice. S vyproštěním řidičů museli pomoc hasiči.