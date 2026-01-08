Sněhový Krakonoš se vrátil do Jilemnice. Pán hor dal tvůrcům zabrat

Matěj Klimša
  16:22
Na náměstí v Jilemnici opět dohlíží Krakonoš. Po několika letech tam ze sněhu umělci vytvořili přes šest metrů vysokou sochu sedícího Pána hor. Letos dal tvůrcům hodně zabrat kvůli tuhým mrazům. Jeho stavba má více než stoletou tradici, naposledy ho ale nahradila socha hraběte Harracha, kterou lidé mohli vidět v roce 2023.

Stavbu obří sněhové sochy Krakonoše umělci započali v neděli 4. ledna. „Je hotovo, včera večer jsme to dodělali,“ pověděl dnes hlavní tvůrce Josef Dufek, podle kterého byla letošní stavba Krkonoše náročnější, než kdy dřív.

„Sníh, který se naveze, je prašan, z toho nejde nic udělat. Tak v pondělí přijeli hasiči, pokropili to a zrovna byly velké mrazy. Zhruba do třiceti centimetrů to bylo jako kámen,“ popsal osmasedmdesátiletý Dufek.

Umělci museli při práci používat rýče, sekyry, ale taky motorovou pilu. (8. ledna 2026)
Hlavní tvůrce Josef Dufek (8. ledna 2026)
Díky mrazivému počasí ale socha může vydržet i několik týdnů. (8. ledna 2026)
Umělci museli při práci používat rýče, sekyry, ale taky motorovou pilu. (8. ledna 2026)
Díky mrazivému počasí ale socha může vydržet i několik týdnů. (8. ledna 2026)
9 fotografií

Umělci museli při práci používat rýče, sekyry, ale taky motorovou pilu. „Byla to letos tvrdá práce. Nejlépe se to dělá, když je na nule, to je ke stavění nejlepší. Teď to byla horničina. Kluci, kteří mi pomáhají jsou o patnáct, dvacet let mladší, než já a taky už kňučeli,“ přiblížil Dufek.

Díky mrazivému počasí ale socha může vydržet i několik týdnů. „Stalo se i to, že sochu dokončili, přes noc zapršelo a ráno tu s nadsázkou zbyla jen kaluž. Teď jsou předpovědi dobré. Opatrně musím říct, že by bylo fajn, kdyby vydržel do půlky února,“ doufá starosta Jilemnice David Hlaváč.

Kvůli špatným podmínkám se Krakonoš dva roky nestavěl. Zhruba za posledních 25 let se podle starosty nepostavil asi pětkrát. V roce 2023 ho pak nahradila socha hraběte Harracha, která vydržela dva týdny.

Hrabě Harrach není ale jediný, kdo Krakonoše vystřídal. „Poprvé to bylo v roce 1912, kdy tu stál obrovský lyžař Jan Buchar,“ vyprávěl Jan Luštinec, historik a bývalý ředitel Krkonošského muzea.

Když Krakonoš dostal zákaz

Kolikrát už socha Krakonoše oživila Jilemnické náměstí, se přesně neví. „Nevíme ani přesně, kdy tu stál první, ale máme ho doloženého z roku 1909. Říká se, že dřív byly lepší zimy, ale není to tak. Byly roky, kdy se nedal postavit. A byly i doby, kdy se nesměl stavět,“ prozradil Luštinec.

Sněhová socha Krakonoše v minulosti hrála důležitou roli, protože Jilemnice byla ve své době lyžařským centrem a na náměstí bývaly starty a cíle závodů. Podle Luštince ale neměl jen tento význam.

„V roce 1941 tu vznikla nádherná plastika. Krakonoš byl orientován k severovýchodu, měl obrovskou hůl a velmi se mračil. Tím směrem byla protektorátní hranice a zabrané obce bývalého jilemnického okresu, tak on hrozil,“ vysvětlil s tím, že se potom socha nesměla do konce války postavit.

Na stavbě soch se v historii vystřídalo několik umělců, jako třeba pan Čech nebo Marek. „Některé už možná ani nezjistíme, jak se jmenovali, protože v počátcích to bylo spíš kolektivní dílo, než že by ho dělal jeden sochař,“ nastínil starosta Hlaváč.

Dohoda u piva

Současný autor Josef Dufek začal sochy na náměstí tvořit už v devadesátých letech. „Tchán tehdejšího starosty byl místní umělec a učitel, se kterým jsme se znali, a ten mě u piva poprosil, jestli bych sochu nepostavil. Tak jsem to zkusil. První byl takový dost začátečnický,“ povídal.

Dufek se zlepšoval s postupem času. K práci později přibral i tři pomocníky, kteří s ním spolupracují asi deset let. „Začíná se od hlavy, tak je třeba rozmyslet si proporce. Když si to špatně rozvrhnete, nemusí zbýt místo na nohy. Teď už víme co a jak a děláme to jako sehraná parta,“ pokračoval.

Lidé v Jilemnici mohou vidět už osmnáctého Krakonoše Josefa Dufka. „Tři jsem v minulosti stavěl i ve Špindlerově mlýně a za týden tam je světový pohár žen v alpském lyžování, tak tam budu stavět znovu. Bude to zase ta stejná fuška, záda budou zpívat.“

Stavba sochy město vyšla na 110 tisíc korun. „Zhruba 50 tisíc je vůbec za sehnání sněhu. Nemůžeme ho jen shrnout z parkoviště, musíme ho stahovat z okolních ploch, aby byl čistý, bez soli nebo kamínků,“ shrnul starosta, kterého ale těší zájem lidí. „Projíždějící se tu zastaví a Krakonoše si vyfotí. Myslím si, že se tím po zásluze Jilemnice zviditelní,“ uzavřel.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Led může klamat. Hasiči varují před bruslením na přírodních plochách

Na Boleveckých rybních v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji...

Mrazivé počasí svádí k bruslení na řekách i rybnících, ne každý led je však bezpečný. Hasiči varují před vstupem na nedostatečně silný led a připomínají, jak se zachovat při proboření. Opatrnost může...

8. ledna 2026  17:38

Mladou ženu z Blanenska našli v pořádku za hranicemi, policie odvolala pátrání

ilustrační snímek

Brněnští policisté úspěšně ukončili pátrání po mladé ženě z Blanenska, která se v úterý nevrátila domů ze schůzky a následně nebyla dostupná na telefonu. Najít se ji podařilo i díky podnětům...

7. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  8. 1. 17:27

Přístavba radnice ve Slezské Ostravě vznikne podle návrhu ateliéru A8000

PĹ™Ă­stavba radnice ve SlezskĂ© OstravÄ› vznikne podle nĂˇvrhu ateliĂ©ru A8000

Přístavba radnice ve Slezské Ostravě vznikne podle návrhu pražského ateliéru A8000, který zvítězil v architektonické soutěži. Přihlásilo se do ní 30...

8. ledna 2026  15:38,  aktualizováno  15:38

Kauza černé přístavby chaty v Jevíčku. Soud úředníkům zmírnil trest

Zastupitel Jevíčka si rozšiřoval chatu. Výsledkem je šest obviněných (8. dubna...

Trojice úředníků z Městského úřadu v Moravské Třebové, která podle okresního soudu nezákonně pomohla legalizovat na černo postavenou přístavbu chaty v Jevíčku, ve čtvrtek jen částečně uspěla u...

8. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zlínský kraj vydal průvodce lyžařskými trasami v Beskydech a Bílých Karpatech

ilustrační snímek

Zlínský kraj vydal průvodce lyžařskými trasami v Beskydech a Bílých Karpatech. Zájemcům představuje místa vhodná pro takzvaný skitouring, tedy lyžování ve...

8. ledna 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Ústecká policie obvinila muže kvůli falešným bankovkám, původně šlo o rekvizity

ilustrační snímek

Policisté obvinili 24letého muže, který podle nich uvedl na Ústecku do oběhu několik falešných bankovek v hodnotě 100 eur. Muž je vzal po natáčení videoklipu...

8. ledna 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Radní Brna Oliva opustil po mnoha letech SOCDEM, rozhodující byl prosincový sněm

ilustrační snímek

Brněnský radní Jiří Oliva ukončil od Nového roku téměř po 30 letech své členství v SOCDEM. Důvodem je dlouhodobá nespokojenost se směřováním strany včetně...

8. ledna 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Na Červenohorské sedlo vyváží lyžaře skibus, jezdit bude z obou stran do března

ilustrační snímek

K cestě na Červenohorské sedlo na Šumpersku mohou milovníci zimních sportů využít skibus. Běžkaře i lyžaře vyváží každý víkend z šumperské i jesenické strany....

8. ledna 2026  15:03,  aktualizováno  15:03

OBRAZEM: Mráz čaruje i na jihu Moravy. Stačí jen vědět, kam za krásou vyrazit

Mrazivé počasí dělá divy, pro oči je to pastva.

Mrazivé počasí vytváří v přírodě divy. Ledopády, pestré mozaiky a zamrzlá koryta potoků a řek, kde běžně zurčí voda, se mění do ledové krásy. Na jednom ze slepých ramen řeky Svratky u Veverské...

8. ledna 2026  16:32

Falešná eura hrála v hudebním klipu, po natáčení s nimi muž vyrazil nakupovat

Falešné bankovky v hodnotě 100 eur. (3. ledna 2026)

Policisté obvinili čtyřiadvacetiletého muže, který podle nich uvedl na Ústecku do oběhu několik falešných bankovek v hodnotě 100 eur. Muž je vzal po natáčení videoklipu místního umělce, kterému kopie...

8. ledna 2026  16:32

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Jirkov nechá nad historickými sklepy vybudovat park za 26,2 milionu korun

ilustrační snímek

Jirkov na Chomutovsku nechá nad historickými sklepy vybudovat park za 26,2 milionu korun. Zakázku vyhrála firma Metrostav, která nabídla cenu zhruba o dva...

8. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Jirkov nechá nad historickými sklepy vybudovat park za 26,2 milionu korun

ilustrační snímek

Jirkov na Chomutovsku nechá nad historickými sklepy vybudovat park za 26,2 milionu korun. Zakázku vyhrála firma Metrostav, která nabídla cenu zhruba o dva...

8. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.