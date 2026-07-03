Sobota na dopravním hřišti

Na hřišti rádi zájemcům půjčí kola, koloběžky i odrážedla různých velikostí, cyklistické přilby si příchozí musí přinést vlastní.
Vstup je pouze v doprovodu dospělé osoby. Na dopravní hřiště mohou lidé přijít v sobotu od 14 do 17 hodin.
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Na hřišti rádi zájemcům půjčí kola, koloběžky i odrážedla různých velikostí, cyklistické přilby si příchozí musí přinést vlastní.
Vstup je pouze v doprovodu dospělé osoby. Na dopravní hřiště mohou lidé přijít v sobotu od 14 do 17 hodin.
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