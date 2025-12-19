Sobotní koncert v kostele

Zazní převážně pastorely a koledy z období baroka od J. J. Ryby, A. Michny z Otradovic a V. Rovenského.
Návštěvníci se mohou těšit i na díla mistrů světové hudby – G. Verdiho, P. Mascagniho, A. Cmírala či A. Dvořáka.
Koncert začíná od 16 hodin.
Koncert Barokní Vánoce rozezní v sobotu jablonecký kostel svaté Anny. O hudební zážitek se postará smyčcové kvarteto Ad Libitum spolu se zpěvačkami Jarmilou Klokočníkovou a Hanou Jodasovou.
