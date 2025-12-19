Sobotní koncert v kostele

Autor: libred
  8:07
Koncert Barokní Vánoce rozezní v sobotu jablonecký kostel svaté Anny. O hudební zážitek se postará smyčcové kvarteto Ad Libitum spolu se zpěvačkami Jarmilou Klokočníkovou a Hanou Jodasovou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zazní převážně pastorely a koledy z období baroka od J. J. Ryby, A. Michny z Otradovic a V. Rovenského.

Návštěvníci se mohou těšit i na díla mistrů světové hudby – G. Verdiho, P. Mascagniho, A. Cmírala či A. Dvořáka.

Koncert začíná od 16 hodin.

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

19. prosince 2025  8:07

Ústecký kraj postaví v zóně na Lounsku parkoviště až pro 150 kamionů

ilustrační snímek

Ústecký kraj postaví v průmyslové zóně Triangle u Žatce na Lounsku parkoviště až pro 150 kamionů. Radní schválili zahájení zadávacího řízení pro první etapu,...

19. prosince 2025  5:45,  aktualizováno  5:45

Homosexuální pár tučňáků se rozpadl, Fleury už má partnerku i dvě mláďata

Nový pár tvoří samec Fleury a samice Ellie

Pozoruhodné události hýbaly v posledních týdnech kolonií tučňáků brýlových v Safari Parku ve Dvoře Králové. Vůbec poprvé tu rodičovský pár odchoval dvě mláďata naráz, což je výjimečné i v přírodě....

19. prosince 2025  5:32,  aktualizováno  5:32

Zubní změna v Brně. Akutní péče se přesune ke svaté Anně, doba se zkrátí

Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice...

Posledních šestnáct let byli lidé z Brna a okolí zvyklí chodit v případě akutní bolesti zubů mimo běžnou ordinační dobu stomatologů na pohotovost do Úrazové nemocnice v centru Brna. Od Nového roku se...

19. prosince 2025  5:12,  aktualizováno  5:12

Urban fishing v centru Prahy. Kapři přes 14 kilo, davy turistů a adrenalin na náplavce

Skutečný unikát, tedy kapr lysec s šupinami. Toho ulovil Jiří Moc, známý jako...

Jmenuje se Jiří Moc a umí moc dobře chytat ryby. Je to kluk, vlastně už chlap, kterému učarovalo rybaření v ruchu velkoměsta. Je to mistr takzvaného urban fishingu. Vyhledává místa, kde rozhodně není...

19. prosince 2025

Pořadatelé v Olomouci zkontrolovali fanoušky Lechu. Pár cizinců dovnitř nepustili, jiné přesunuli

Snímky fanoušků chystajících se na utkání Evropské konferenční ligy mezi domácí...

Olomouc zažila ve čtvrtek ulice plné policistů. Hrálo se fotbalové utkání Evropské konferenční ligy mezi domácí Sigmou a polským Lechem Poznaň. Zápas na Andrově stadionu byl vyhodnocený jako vysoce...

18. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  23:29

V brněnské Káznici se dnes za doprovodu zpěvu uskutečnil Andělský orloj

V brněnské Káznici se dnes za doprovodu zpěvu uskutečnil Andělský orloj

Skladba Andělská od písničkářky a skladatelky Zuzany Navarové v podání místní zpěvačky dnes v brněnské Káznici zahájila Andělský orloj. Při asi dvacetiminutové...

18. prosince 2025  20:21,  aktualizováno  20:21

Český Krumlov si na příští rok schválil rozpočet se schodkem deset milionů Kč

ilustrační snímek

Český Krumlov bude v příštím roce hospodařit s desetimilionovým schodkem. Rozpočet, který dnes schválili zastupitelé, počítá s výdaji 598 milionů korun a...

18. prosince 2025  20:16

V kladenské nemocnici bude od soboty zákaz návštěv kvůli chřipkové epidemii

ilustrační snímek

V kladenské nemocnici začne od soboty platit zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních, důvodem je chřipková epidemie. V tiskové zprávě o tom dnes informoval...

18. prosince 2025  19:34,  aktualizováno  19:34

Třebíč bude příští rok hospodařit s výdaji téměř 1,33 miliardy korun

ilustrační snímek

Třebíč bude v roce 2026 hospodařit s příjmy asi 1,134 miliardy korun. Výdaje budou téměř 1,33 miliardy korun, což je asi o 20 milionů více, než s čím počítal...

18. prosince 2025  19:28,  aktualizováno  19:28

Lídrem ANO a kandidátem na primátora bude příští rok v Ostravě Richard Vereš

ilustrační snímek

Lídrem hnutí ANO a kandidátem na primátora bude příští rok v komunálních volbách v Ostravě nynější starosta městského obvodu Slezská Ostrava Richard Vereš. Na...

18. prosince 2025  19:10,  aktualizováno  19:10

U Panské skály supermarket stavět nelze, MŽP potvrdilo zamítnutí výjimky

ilustrační snímek

Na dohled národní přírodní památky Panská skála v Kamenickém Šenově na Českolipsku nelze postavit supermarket. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v...

18. prosince 2025  18:17,  aktualizováno  18:17

