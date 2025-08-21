Po 56 letech se morový sloup vrátil do Liberce, ustoupil mu kontroverzní Vulpes

Pavla Cinkánová
  13:12aktualizováno  13:12
Obří drátěnou sochu Vulpes od umělce Františka Skály nahradilo před libereckou radnicí nové, už na první pohled klasičtější dílo. Je jím 2,5 metru vysoký pískovcový sloup Mezník z dílny sochaře a restaurátora Jiřího Seiferta. Na sever Čech se socha vrátila po 56 letech.

„Celý nápad vznikl proto, že jsme tu k výročí sympozia Socha a město z roku 1969 chtěli instalovat nějakou sochu z této výstavy. Vypátrali jsme právě Morový sloup, také známý pod názvem Mezník, který byl od roku 1969 v Chebu, s nímž město domluvilo zápůjčku na dvacet let,“ přidává podrobnosti k nové soše Jitka Mrázková, která má instalace uměleckých děl před radnicí dlouhodobě na starost.

Po převozu z Chebu byla pískovcová socha zhruba tři měsíce u známé místní restaurátorky Vanesy Trostové. Dle jejích slov bylo dílo v havarijním stavu a drolilo se.

Nová instalace morového sloupu „Mezník“ od sochaře Jiřího Seiferta před libereckou radnici na náměstí Dr. E. Beneše. (21. srpna 2025)
Stěhování sochy Vulpes od Františka Skály pryč z náměstí před libereckou radnicí (14. srpna 2025)
Nová instalace morového sloupu „Mezník“ od sochaře Jiřího Seiferta před libereckou radnici na náměstí Dr. E. Beneše. (21. srpna 2025)
Nová instalace morového sloupu „Mezník“ od sochaře Jiřího Seiferta před libereckou radnici na náměstí Dr. E. Beneše. (21. srpna 2025)
Nová instalace morového sloupu „Mezník“ od sochaře Jiřího Seiferta před libereckou radnici na náměstí Dr. E. Beneše. (21. srpna 2025)
„Pan Seifert měl velmi specifický otisk v kameni, takový trochu drsnější. Já jsem to chtěla co nejautentičtěji zachovat, aby se do toho zasáhlo co možná nejméně, ale aby se kámen zároveň upravil, zpevnil a vydržel zase dlouhá léta,“ popisuje restaurátorka.

Sochu chtělo vedení města původně přivézt už loni při příležitosti tří symbolicky provázaných výročí. Šlo o 55. jubileum sympozia, 25. výročí úmrtí Jiřího Seiferta a v neposlední řadě o 90. narozeniny umělcovy manželky, paní Hany Seifertové.

„Hana byla ředitelkou Oblastní galerie v Liberci a také jednou z vůdčích sil, které sympozium společně s tehdejším starostou Jiřím Moulisem prosadily. A to i navzdory nepříznivým podmínkám po roce 68,“ připomíná náměstek primátora pro kulturu Ivan Langr přínos sochařovy ženy, která se slavnostního odhalení sloupu kvůli zdravotním potížím nemohla zúčastnit.

Jiří Seifert byl spolu s ní aktivním organizátorem liberecké kulturní scény a také jedním ze zakládajících členů Skupiny 7, s níž pak vystavoval až do roku 1969.

Starý zbořili, nový by mohl být z 3D tisku. V Liberci plánují unikátní kostel

Po osobním angažmá proti srpnové okupaci a poté, co v následujícím roce na zmíněné výstavě instaloval Kalvárii a právě Mezník, ztratil umělec kvůli režimu nadlouho možnost vystavovat. Při čistkách na vedoucích místech byla z galerie propuštěna také jeho žena. V roce 1970 se pak manželé přestěhovali do domu Seifertových prarodičů v Řevnicích.

Socha bude nároží liberecké radnice zdobit zhruba rok. Následně se přesune na nedaleké náměstí Českých bratří.

„Zde byla v roce 69 v rámci sympozia vystavená. Tehdy tam stál ještě evangelický kostel, který už většina z nás nepamatuje. V polovině 70. let byl zbourán a zůstal tam v podstatě jen půdorys jeho podstavce,“ poznamenává Ivan Lang.

Umělecká díla různých autorů i směrů se před budovou radnice v Liberci střídají už od roku 2005. Vystavená zde bývají zpravidla rok.

