Na seznam památek přibyly letos z Libereckého kraje i socha či úkryt pro letadlo

Na seznam kulturních památek letos přibyly z Libereckého kraje čtyři stavby a socha, jež byla původně určená pro salonek na pražském hlavním nádraží. Ze staveb jde o betonový úkryt pro letadlo, zemědělskou usedlost, vodní mlýn a Husův sbor. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí liberecké pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) Alžběta Sakařová. Celkem je v Libereckém kraji bezmála 2280 nemovitých kulturních památek, z toho 17 národních.
Sochu Osvobození vytvořil v roce 1925 Josef Václav Pekárek. Šlo o vládní zakázku pro slavnostní salonek na Wilsonově (dnešním hlavním) nádraží v Praze. Později byla tato socha v hlavním městě přemístěna na Dejvické nádraží a poté do depozitáře Národní galerie. Z něj pak putovala v roce 1950 k hlavnímu nádraží v Liberci. Ani tam nebyla trvale, v krajském městě byla i na zatravněném cípu křižovatky ulic Husova a Klášterní a poté v takzvané Zahradě vzpomínek v parku v Budyšínské ulici. Nyní je tato socha opět před nádražím v Liberci. Jde o dílo oslavující vznik samostatného Československa formou alegorické sochy s jejími typickými atributy - letícím sokolem a lipovou ratolestí. "Poválečná doba v ní viděla sochu Míru či Dívku s holubicí. Její nezávadné mírové poselství jí bylo připisováno i po roce 1989 až po nedávnou současnost, kdy se podařilo rozklíčovat její pravou totožnost," dodala Petra Šternová z libereckého pracoviště NPÚ.
Betonový úkryt pro proudové vojenské letadlo, takzvaný ÚL, je součástí vojenského letiště Hradčany na Českolipsku. Vybudovaný byl mezi lety 1971 a 1972. "Vysoký stupeň autentičnosti vybraného hangáru představuje vhodný doklad vývoje letištních staveb a vojenského letectva v bývalém Československu a podtrhuje celkový historický význam hradčanského letiště," dodala Sakařová.
Areál zemědělské usedlosti zařazený na seznam památek je ze vsi Pavlovice u Jestřebí na Českolipsku, současnou podobu má z přestavby v 19. století. "Komplex staveb je významným a hodnotným celkem, který spoluvytváří historickou podobu návsi Pavlovic," uvedl vedoucí oddělení evidence památek NPÚ v Liberci Martin Ouhrabka.
Mezi památky od letošního roku patří také někdejší obilný a hořčičný vodní mlýn ve vsi Dětřichovice na Liberecku. "Jde o jeden z mála dochovaných mlýnů s kompletním mlecím zařízením a částí vodního díla na Frýdlantsku," uvedl Ouhrabka.
Na seznam památek přibyla z kraje i jedna církevní stavba - konstruktivisticky laděný Husův sbor v Turnově. Postavený byl podle návrhu turnovského stavitele Vladimíra Krýše v letech 1937 až 1939. "Specifikem sboru je skutečnost, že vznikl jako přístavba k již stojícímu objektu postavenému jako rodinná vila," dodala Šternová.