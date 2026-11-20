Sochy svatého Václava a svatého Jana Nepomuckého znovu zdobí barokní kamenný most přes řeku Olešku v Libštátě na Semilsku. Jejich zrestaurování zajistil Liberecký kraj, který je vlastníkem mostu. Obnova za přibližně 460.000 korun zlepšila stav obou pískovcových soch a pomohla uchovat cennou ukázku místní kamenosochařské tvorby, řekla dnes ČTK mluvčí Libereckého kraje Pavla Sýkorová.
Obě sochy byly ve špatném technickém stavu, v restaurátorské dílně tak strávily víc než dva měsíce. "Pískovec místy ztrácel soudržnost, drolil se a vykazoval praskliny i další poškození povrchu. K narušování kamene přispívala také koroze kovových atributů světců," uvedla Sýkorová. Restaurování proto zahrnovalo důkladné očištění a zpevnění kamene, odstranění nevhodných a nesoudržných starších oprav i doplnění chybějících částí. Restaurátor ošetřil také kovové prvky a obnovil vybrané zlacené detaily, nápisy a barevné retuše.
"Historické mosty a jejich sochařská výzdoba patří k památkám, které utvářejí podobu našich měst a obcí. V Libštátě jsou obě sochy neodmyslitelnou součástí mostu i celého centra městyse. Díky restaurování se podařilo zastavit jejich chátrání a zachovat jejich krásu i uměleckou hodnotu pro další generace," doplnila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).
Tříobloukový most z roku 1822 v Libštátě je zděný z kvádrů červeného pískovce, postavili ho podle plánů Jiřího Slavíka na místě staršího dřevěného mostu. Sochy světců jsou o něco mladší, na most přibyly v roce 1851. Zhruba 40 metrů dlouhý most je nemovitou kulturní památkou a podle památkářů je o to cennější, že je poslední dochovanou stavbou tohoto typu na území Semilska. Společně s přilehlými historickými objekty vytváří charakteristickou podobu centra Libštátu.