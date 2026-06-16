Sociální služby v Libereckém kraji dál testují robota s AI, teď už ho platí kraj

Sociální služby v Libereckém kraji už rok testují sociálního robota vybaveného umělou inteligencí (AI), kraj ho získal k bezplatnému testování na čtyři měsíce díky projektu EDIH Northeast Bohemia financovanému z evropských fondů. Teď už si kraj zapůjčení robota financuje sám a zvažuje pokračování projektu, řekla dnes ČTK krajská radní pro sociální věci Anna Václavíková Provazníková (Starostové pro Liberecký kraj).
Jako první testovali malého robota španělské společnosti Inrobics Rehab klienti Domova a Centra denních služeb v Jablonci nad Nisou, teď se tam zase vrátil. Drobný robot Robic s klienty cvičí, hraje hry, odpovídá na otázky, díky AI se umí přizpůsobit schopnostem uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením, dokáže také sledovat, jaké pokroky dělají. Otestovat si ho mohli podle Václavíkové Provazníkové i v dalších krajských organizacích v Raspenavě, Turnově nebo Liberci.
V Jablonci byli robotem, který připomíná hračku, pracovníci centra i klienti nadšeni. Díky tomu, že je drobný a není dominantní, nevyvolává u klientů agresi. V denním stacionáři pomáhá s aktivizaci klientů, cvičí s nimi. Umí stimulovat kognitivní funkce při poznávání barev, zvířat, postižení ale s robotem mohou trénovat i denní rutinu jako čištění zubů nebo hygienu. "Klienti s Robicem často cvičí raději než s pečovatelkami, pro které je to určité odlehčení od náročné práce," dodala radní.
Malý robot je vybavený softwarem speciálně navrženým pro terapeutická cvičení, sám umí upozornit na docházející baterii nebo výpadek wi-fi. Pro testování ho loni zajistila ARR - Agentura regionálního rozvoje Libereckého kraje. "Důležitou roli sehrála spolupráce mezi naším EDIHem Northeast Bohemia a španělským EDIH Madrid Region. Evropská komise jej zařadila mezi příklady dobré praxe, které mohou inspirovat další regiony napříč Evropskou unií," řekl jednatel agentury Petr Dobrovský.
Projekt sociálního robota teď získal v Bruselu cenu EDIH Community Award. V hlasování evropské komunity digitálních inovačních hubů (center) uspěl mezi více než 70 projekty z celé Evropy a zařadil se mezi nejúspěšnější příklady využití AI ve veřejných službách. "Nejde přitom jen o ocenění jedné technologie, evropská odborná veřejnost ocenila především to, že se podařilo převést inovaci z laboratoře do reálného života a ověřit její přínos přímo v sociálních službách," dodal náměstek libereckého hejtmana Edvard Kožušník (Spolu).