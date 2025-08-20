Šéf popírá mezinárodní působení drogového gangu, žalobkyně pro něj chce 14 let

V rozsáhlém případu výroby a prodeje pervitinu navrhla státní zástupkyně u soudu v Liberci trest 14 let vězení pro Michala Votavu, který byl podle obžaloby hlavním organizátorem drogového gangu. Votava nepopírá, že pervitin vyráběl. Odmítá ale, že by šlo o organizovanou skupinu, která by navíc působila ve vícero státech. Rozsudek vynese soud ve čtvrtek.
Obhájkyně Michala Votavy žádá o překvalifikování trestného činu a vynesení trestu při spodní hranici sazby, což by odpovídalo osmi až deseti letům vězení.

Podle obžaloby vyrobila skupina kolem Michala Votavy od září 2022 do srpna 2023 bezmála deset kilogramů pervitinu a měla k dispozici suroviny k výrobě zhruba stejného množství této drogy. Obžalovaných bylo původně 11, sedm z nich si již rozsudek vyslechlo.

Šlo převážně o ty, kteří prohlásili vinu, a nebylo tak nutné další dokazování. Soud jim uložil tresty od podmínek po 11 let vězení.

Nejpřísnější trest z nich dostal Martin Hendrych, který vyrobil metamfetamin zhruba v deseti případech, kdy jedna várka obsahovala od 400 do 800 gramů drogy.

Domácí laboratoř na různých místech

Podle obžaloby léky k výrobě pervitinu získával drogový gang částečně z Polska, což ale Votava odmítá. Pervitin vyráběli členové skupiny v podomácku zhotovené laboratoři na různých místech po Liberci, v Proseči nad Nisou, v chatě u nádrže Fojtka v Mníšku či v Raspenavě. Takzvaní vařiči se střídali, celkem jich bylo pět.

„Pokud jde o hlavního pachatele, který výrobu organizoval, zajišťoval věci k výrobě metamfetaminu, najímal si k tomu vařiče, kooperoval s dalšími osobami na tomto trestném činu, tak tomu navrhuji nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 14 let,“ řekla po skončení dnešního jednání státní zástupkyně Petra Pazderková.

Votava se ve své závěrečné řeči k výrobě drog doznal a litoval toho. „Odmítám ale, že jsem byl zapojený do skupiny působící ve vícero státech,“ uvedl. Dále tvrdí, že ani nevěděl, že suroviny získané k výrobě drog jsou částečně z Polska.

Za rok vyrobili deset kilo pervitinu, členové gangu dostali podmínky i jedenáct let

Trest 12 let vězení žádá státní zástupkyně pro Romana Fejneše, který pervitin vyráběl a prodával. I on se k tomu doznal, ale také odmítá zapojení do organizované skupiny.

„Občas si mě Votava na výrobu najímal, občas jsem si u něj vařil pro sebe. Nepřipadal jsem si jako člen organizované skupiny,“ tvrdil dnes u soudu a rovněž žádal o mírnější rozsudek. Fejneš si aktuálně odpykává bezmála pětiletý trest za jinou trestnou činnost a snahu o polepšení dokládal tím, že ve věznici nastoupil do učebního oboru kuchař – číšník.

Pro zbývající dva obžalované, Andreje Slávika a Tomáše Cínu, navrhla státní zástupkyně podmínky. Jejich role v gangu byla totiž okrajová.

„Jeden z nich poskytl v jednom případě svoji chatu za účelem provedení poslední fáze výroby metamfetaminu. A pokud jde o toho druhého, tak ten se v jednom případě podílel na dovozu léků s obsahem pseudoefedrinu z Polska za účelem výroby metamfetaminu,“ upřesnila Pazderková.

