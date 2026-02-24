Soud osvobodil dozorce obviněné z napadení vězně, hrozilo jim pět let

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:42aktualizováno  12:52
Okresní soud v Jablonci nad Nisou v úterý osvobodil tři dozorce z místní věznice Rýnovice. Obviněni byli z napadení vězně v listopadu 2018. Podle soudu nebylo prokázáno, že by se skutek stal tak, jak bylo uvedeno v obžalobě. Vinu všichni tři obžalovaní, z nichž dva už ve věznici nepracují, od počátku odmítali. Za zneužití pravomoci úřední osoby a křivou výpověď jim hrozilo až pět let vězení.

Věznice v Rýnovicích v Jablonci nad Nisou (18. května 2017) | foto: MAFRA

Státní zástupce Martin Tvrdík pro dva obžalované požadoval podmíněné tresty, u Davida Halamy navrhl zproštění obžaloby. Pro něj je dnešní verdikt pravomocný, u zbylých dvou obžalovaných si žalobce ponechal lhůtu na rozmyšlenou. „Vyčkám na doručení písemného vyhotovení rozsudku a potom se rozhodnu, zda v případě těch dvou, u kterých jsem si ponechal lhůtu, podám odvolání, či nikoli,“ řekl Tvrdík.

Pravomocně osvobozený Halama dnešní rozhodnutí uvítal. „Mám radost. Už to skončilo po šesti sedmi letech,“ řekl.

Jde o jeden ze šesti případů rozsáhlejší kauzy, ve kterých bylo z obdobných trestných činů obžalováno patnáct dozorců z Rýnovic. Soudy se v nich zabývají jednáním dozorců na oddělení výkonu kázeňských trestů (OVKT).

Vězně nebili, řekl soud a osvobodil dozorce viněné ze zneužití pravomoci

Podle obžaloby opakovaně nezvládli vypjaté emoční situace, a místo aby postupovali zákonným způsobem, vězně svévolně trestali za nepřístojné chování, aby si zajistili klid pro další službu. Obvinění dozorci protiprávní jednání odmítají.

V tomto případě jsou tři muži stíhaní kvůli incidentu z 12. listopadu 2018, kdy podle obžaloby po zákonném zákroku na chodbě oddílu C5 odvlekli do cely odsouzeného Dalibora D. a tam proti němu měli neoprávněně použít násilí.

Odposlech jako klíčový důkaz

Podle obžaloby do něj kopali, šlapali mu po zádech a bili ho pěstí. Státní zástupce Martin Tvrdík dnes v závěrečné řeči označil za klíčový důkaz odposlech pořízený ve věznici skoro dva roky po této události, kde jeden obžalovaný mluvil o tom, jak „naložili“ s tímto vězněm.

Obžalovaní i jejich obhájci to dnes odmítli, podle nich šlo o nadsázku, kdy si dozorci jen slovně „ulevovali“ od náročné práce s problematickými vězni.

Tento byl dvacetkrát soudně trestaný, byl i ve vězení opakovaně kázeňsky trestán za ničení majetku, porušování řádu věznice a nevhodné chování a verbální útoky vůči dozorcům.

Podmínky pro dva dozorce za trestání vězně platí, třetího soud osvobodil

Důkazů o vině obžalovaných podle soudce nebylo mnoho. „Bylo tam tvrzení pana poškozeného z přípravného řízení, kde při hlavním líčení tam došlo k názorovému posunu pana poškozeného a ty jeho verze byly poměrně nesouvislé,“ řekl soudce Petr Loutchan.

Dalším částečně usvědčujícím důkazem byl podle něj jen nahraný rozhovor mezi dozorci ve věznici z roku 2020. „Který ale evidentně minimálně částečně neodpovídal tomu, co bylo objektivně zjištěno. Nic dalšího tam uvedeno nebylo, ba naopak,“ řekl soudce.

Zranění vězně nepotvrdil žádný svědek

Ve prospěch obžalovaných hovořil zejména znalecký posudek, který vycházel z lékařských vyšetření, jež po incidentu z listopadu 2018 i později podstoupil údajně napadený vězeň.

„Ze znaleckých posudků poměrně jednoznačně plynulo, že žádné zranění panu poškozenému způsobeno nebylo. Žádný svědek toto také nepotvrdil,“ dodal soudce.

Ze zbývajících pěti kauz s dozorci z Rýnovic soudy jedno řízení zastavily a ve třech vynesly osvobozující rozsudky, pravomocný je ale jen v jednom případě.

V jedné kauze naopak zazněl odsuzující verdikt, tím se ale bude ještě zabývat Nejvyšší soud (NS). U NS dozorci už jednou, v jiném z těchto případů, s dovoláním uspěli.

Policie pátrá po pacientovi havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice

Policie pátrá po osmatřicetiletém Radko Valíkovi, který je pacientem havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice. Dnes dopoledne utekl ze společné vycházky, uvedla...

