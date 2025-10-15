Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení, za mřížemi byl necelý týden

Autor: lav, ČTK
  13:12aktualizováno  14:59
Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po půl třetí odpoledne zase opustil. Výkon trestu je přerušený do doby, než soud rozhodne o podaném dovolání.
Nejvyšší soud (NS) ve středu 15. října 2025 na neveřejném zasedání rozhodl o...

Nejvyšší soud (NS) ve středu 15. října 2025 na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po půl třetí odpoledne zase opustil. | foto: MAFRA

Nejvyšší soud (NS) ve středu 15. října 2025 na neveřejném zasedání rozhodl o...
Odvolací soud potvrdil trest pro bývalého předsedu českého fotbalového svazu...
Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a...
Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a...
14 fotografií

Propuštěný Pelta podle svých slov ve věznici nepotkal jediného vězně. Pobyt mu připadal dlouhý, na fotbal se dívat nemohl. Nyní se těší domů na rodinu a o víkendu na fotbal – jestli mu to jeho zdravotní stav dovolí. Každý druhý den jezdil z liberecké věznice do Jablonce nad Nisou na převazy.

Za mřížemi má tehdejší fotbalový šéf strávit pět a půl roku kvůli machinacím se sportovními dotacemi. Jeho někdejší milence a náměstkyni ministerstva školství Simoně Kratochvílové, která byla odsouzená společně s ním, soud trest již přerušil. Oba jsou tak opět na svobodě.

Pelta a Kratochvílová podle pravomocného verdiktu ovlivnili v roce 2017 přidělení dotací 18 žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Oba svou vinu odmítají.

Fotbalový boss Pelta nastoupil do vězení, na poslední chvíli žádal o odklad

Přerušením trestu ve středu NS reagoval na složitou procesní situaci. Zatím totiž nevyřídil dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Igora Stříže v téže kauze. Střížovo dovolání směřuje proti rozhodnutí, které předcházelo verdiktu, na jehož základě zamířili Kratochvílová a Pelta do vězení.

Pokud by NS dovolání vyhověl, vedlo by to i ke zrušení následných rozhodnutí, a to včetně rozsudku, na jehož základě se oba dostali za mříže.

„Tímto rozhodnutím Nejvyšší soud přerušuje výkon trestu uloženého obviněnému do doby, než bude rozhodnuto o podaném dovolání nejvyššího státního zástupce, které bude v uvedené věci dále projednáváno,“ informovala ve středu po 13. hodině mluvčí NS Gabriela Tomíčková.

Nejvyšší soud (NS) ve středu 15. října 2025 na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po půl třetí odpoledne zase opustil.
Nejvyšší soud (NS) ve středu 15. října 2025 na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po půl třetí odpoledne zase opustil.
Odvolací soud potvrdil trest pro bývalého předsedu českého fotbalového svazu Miroslava Peltu za manipulaci s dotacemi. Pelta stráví ve vězení pět a půl roku. Bývalá náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová dostala šestiletý trest odnětí svobody. (28. května 2025)
Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a exnáměstkyně ministerstva školství Simony Kratochvílové, obviněných z manipulace sportovních dotací. (28. května 2025)
14 fotografií

Stříž dovolání podal už před rokem k Městskému soudu v Praze, nicméně k NS doputovalo spolu se spisem teprve nedávno. Celkem bude NS rozhodovat o čtyřech dovoláních. K podnětům Stříže, Kratochvílové a Pelty přibylo tento týden dovolání současné nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové, plyne z informací, které ve středu ČTK poskytla mluvčí městského soudu Barbora Walker.

Od rozhodnutí vyšel na svobodu do dvou hodin

Liberecká věznice propustila Peltu po provedení veškerých administrativních úkonů, necelou hodinu a půl po rozhodnutí NS.

Vězněný pro odchodu ve skladu odevzdává veškeré nafasované věci, naopak si přebírá osobní věci, který v den nástupu odevzdal.

„Vyřídí se ekonomické a správní záležitosti. Věci, které mu byly při přijetí sebrány a uloženy, dostane zpět,“ popsala Šmucrová, podle níž mohou jednat soudy 24 hodin denně sedm dní v týdnu, proto je i věznice připravena reagovat kdykoliv. Většinou propouštěcí proces zabere hodinu až dvě. Před odchodem se musí vězněný podrobit také výstupní zdravotní prohlídce.

„Jakmile přijde rozhodnutí soudu, které je pravomocné, musíme začít jednat. Nesmíme tam dotyčného držet,“ uzavírá Šmucrová.

Bradáčová podala dovolání v jejich neprospěch

Dovolání v neprospěch Pelty a Kratochvílové tento týden podala nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Nejvyššímu soudu navrhla, aby přezkoumal jednak správnost právního posouzení jednání obou obviněných, jednak dřívější procesní postup odvolacího Vrchního soudu v Praze. Ten byl podle ní nestandardní. ČTK o tom v tiskové zprávě informovalo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ).

„Manipulace při přidělování dotací vedla k preventivnímu zastavení celého programu investičních dotací na podporu sportu na rok 2017. Nejvyšší státní zástupkyně proto v dovolání namítá, že jednání obviněných způsobilo vážnou poruchu v činnosti orgánů státní zprávy, a mělo by být tedy posouzeno i podle příslušného ustanovení trestního zákoníku,“ uvedlo NSZ.

Odvolací soud také podle Bradáčové učinil procesní krok, kterým znemožnil státnímu zástupci podávat v dalším řízení opravné prostředky v neprospěch obou obviněných.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Prezident pokračuje v návštěvě Ústeckého kraje, prohlédne si vojenskou techniku

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pokračují ve středu v návštěvě Ústeckého kraje. Během druhého dne zavítají například za vojáky do Žatce nebo do lounské dětské psychiatrické nemocnice.

15. října 2025  7:02,  aktualizováno  14:53

Záchranáři otevřeli další základnu. Z Vršovic vyjíždí do terénu 11 sanitek

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy otevřela v metropoli již 24. výjezdovou základnu. Až 11 sanitek najednou může nově vyrazit do pražských ulic ze zrekonstruované základny ve...

15. října 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení, za mřížemi byl necelý týden

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

15. října 2025  13:12,  aktualizováno  14:48

Zproštění v kauze požáru Českého Švýcarska neplatí, strážce budou soudit znovu

Odvolací Vrchní soud v Praze zrušil zproštění viny bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotky v kauze požáru Národního parku České Švýcarsko. Kauzu vrátil k dalšímu projednání. Lobotka podle soudu...

15. října 2025  10:02,  aktualizováno  14:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostrava nechá ošetřit další stovky stromů napadených jmelím

Do konce příštího roku chce Ostrava nechat ošetřit dalších 475 stromů napadených jmelím bílým. S jeho odstraňováním město začalo v roce 2022, protože stromový...

15. října 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Kraj chystá v novoměstské nemocnici úpravu hematologie za 80 mil. Kč

Kraj Vysočina chystá úpravu hematologického oddělení ve své nemocnici v Novém Městě na Moravě. Stavební práce v areálu nemocnice tak budou pokračovat další dva...

15. října 2025  13:11,  aktualizováno  13:11

Obcím na Litoměřicku vadí neposouzení dopadů rychlodráhy, věc řeší krajský soud

Krajský soud v Ústí nad Labem se dnes začal zabývat návrhem obcí na Litoměřicku na zrušení opatření obecné povahy vydané Ústeckým krajem, které se týká...

15. října 2025  13:04,  aktualizováno  13:04

Vědci z Mendelovy univerzity umí určit, zda jsou v osivu nežádoucí bakterie

Vědci ze Zahradnické fakulty (ZF) Mendelovy univerzity v Brně umí z několika zrnek zjistit, zda se v osivu nacházejí nežádoucí bakterie, které by ohrozily...

15. října 2025  12:49,  aktualizováno  12:49

Dahua Technology získává stříbrnou medaili za udržitelnost od EcoVadis

15. října 2025  14:30

HSF System postavilo multifunkční halu a administrativní budovu pro společnost TESLA KARLÍN, a.s. v Praze

15. října 2025  14:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Archeologové zkoumají sovětské gulagy v Kazachstánu, trpěli tam i Češi a Slováci

Plzeňští archeologové začnou příští rok s archeologickým výzkumem bývalých gulagů, nápravných pracovních táborů, na území dnešního Kazachstánu. Začátkem října...

15. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Tiché, moderní, pohodlné. Nové tramvaje pro Prahu zvládly testy, mohou vyrazit do ostrého provozu

Tramvaje Škoda ForCity Plus 52T určené pro Prahu úspěšně prošly procesem typového schválení a homologace. Plně nízkopodlažní vozidla nejnovější generace tramvají od Škodovky obstála ve všech...

15. října 2025  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.