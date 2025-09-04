Jde o takzvanou žilkovanou čtyřkorunu, jejíž současná hodnota se odhaduje na čtyři až pět milionů korun. Takových je po světě podle dostupných informací osm až dvanáct a každá je unikátní, v drobnostech se od sebe odlišují.
Vydání cenné známky žádají dědicové rotterdamského sběratele Johanna Kleina, kteří tvrdí, že mu známku někdo ukradl v roce 1991 při výstavě v Tokiu. O 26 let později se objevila v Praze na aukci, do které ji dal známý český sběratel Ludvík Pytlíček.
Ten před svou smrtí tvrdil, že známku neukradl, ale od Kleina koupil. Pytlíčkův syn před soudem uvedl, že jeho otci ji Klein prodal, neboť vlastnil dva exempláře.
Pře o známku za miliony. Neukradl ji, ale koupil, tvrdí rodina sběratele Pytlíčka
Za nizozemskou stranu z Kleinových dědiců nikdo k předchozímu soudnímu líčení nepřišel. V roce 2017 Kleinův syn České televizi řekl, že jeho otec považoval Pytlíčka za toho, kdo známku odcizil.