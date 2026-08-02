Soud v Jablonci nad Nisou poslal do vazby 42letého muže, který napadl dvě ženy

Soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou uvalil vazbu na dvaačtyřicetiletého muže, který podle policie napadl dvě ženy. Na síti X to dnes uvedla policie. Muže v pátek obvinila ze sexuálního útoku a znásilnění, za to mu v případě odsouzení hrozí až desetileté vězení. Žádné nebezpečí už nehrozí.
"Můžeme uklidnit obyvatele Jablonce, že už žádné nebezpečí nehrozí," uvedla už dříve jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Kriminalisté podle ní ale stále nemohou vyloučit, že podobných napadení nemá muž na kontě víc. "Z tohoto důvodu stále platí výzva pro případně další napadené ženy, které s oznámením věci ještě váhají, aby se přihlásily také," dodala.
Dvě napadení v části Mšeno se stala v uplynulých dvou týdnech. Kriminalisté podle Sochorové na případech intenzivně pracovali a podezřelého muže se jim podařilo zadržet ve čtvrtek odpoledne v centru Jablonce nad Nisou.