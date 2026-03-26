Okresní soud v Jablonci nad Nisou dnes uložil podmíněný trest bývalému dozorci věznice Rýnovice. Obžalovaný byl kvůli několika konfliktům s vězněm, který nerespektoval pravidla. Soud jednačtyřicetiletého Jana Klímu potrestal tříletým trestem se zkušební dobou rovněž tři roky. Verdikt není pravomocný, Klíma se z dnešního líčení omluvil a jeho obhájce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. V případu byli spolu s Klímou obžalovaní ještě tři další bývalí dozorci, pro ně už z dřívějška platí osvobozující verdikt.
Jablonecký soud se případem zabýval potřetí. Původně uložil všem čtyřem obžalovaným podmíněné tresty, Nejvyšší soud ale tento verdikt na základě jejich dovolání zrušil. Okresní soud je tak následně zprostil obžaloby, odvolací krajský soud však vrátil k novému projednání část, jež se týkala Klímy. Obžalovaný byl ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby, za což mu hrozilo až deset let vězení.
Podle obžaloby v jednom případě potrestal nepřístojné chování vězně Lukáše K. tím, že ho kopl do hrudníku a dvakrát udeřil otevřenou dlaní do obličeje. V jiném případě mu stříkl do cely slzotvorný prostředek a v dalším mu vyhrožoval. Odsouzený byl i za to, že neřešil, že jiný vězeň na cele kouří. Soud ho naopak zprostil obžaloby z toho, že v jednom případě nevydal Lukáši K. matraci, podle soudce nešlo o trestný čin.
Klímův obhájce rozsudek nechtěl komentovat, státní zástupce Martin Tvrdík byl spokojený. Soud rozhodl podle jeho návrhu, proto se vzdal práva na odvolání. Podle něj bylo Klímovo jednání jiné než u dalších tří obžalovaných v kauze. "Šlo o více útoků, které byly závažnější, škodlivější, kdežto ti zbývající měli jenom jedno jednání, které tak závažné nebylo a bylo posouzeno jako kázeňské provinění, nebo mělo by znaky kázeňského provinění. Jenomže s ohledem na to, že nepodléhají již disciplinární pravomoci ředitele věznice, mají civilní zaměstnání, tak byli zproštěni obžaloby v tom předchozím rozhodování,“ řekl novinářům Tvrdík.
Soudce Martin Feřt novinářům řekl, že při rozhodování musel respektovat názor krajského odvolacího soudu. "Věc byla vrácena z důvodu právního hodnocení toho jednání, kdy odvolací soud i zavázal zdejší soud svým právním názorem, že jednání obžalovaného lze a je namístě posoudit jako trestnou činnost, nikoliv tedy pouze jako kázeňský přestupek," dodal.
Jde o jeden z šesti případů rozsáhlejší kauzy, ve kterých bylo z obdobných trestných činů obžalováno 15 dozorců z Rýnovic. Soudy se v nich zabývají jednáním dozorců na oddělení výkonu kázeňských trestů (OVKT), a to v období od února 2020 do ledna 2021. Podle obžaloby opakovaně nezvládli vypjaté emoční situace a místo aby postupovali zákonným způsobem, vězně svévolně trestali za nepřístojné chování, aby si zajistili klid pro další službu. Obvinění dozorci protiprávní jednání odmítají.
Z těchto šesti kauz jsou pravomocně skončené tři. V jedné soud potrestal podmíněnými tresty dva bývalé dozorce, v dalším případu slyšelo pět obžalovaných zprošťující verdikt a jedno řízení soudy zastavily bez vynesení rozsudku.