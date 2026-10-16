Soud v Liberci dostal druhou stížnost kvůli výsledkům voleb, týká se Ralska

Pobočka krajského soudu v Liberci dnes obdržela druhou stížnost kvůli výsledkům komunálních voleb z minulého týdne. Návrh se týká Ralska na Českolipsku, řekla ČTK mluvčí pobočky krajského soudu Karolína Francová.
"Navrhovatelka žádá přezkoumání voleb z důvodu údajně nadměrné medializace blíže neurčeného kandidáta a zmatečného sčítání hlasů," dodala mluvčí soudu.
Ralsko leží v bývalém vojenském prostoru, má 2200 obyvatel, rozlohou je ale čtvrtou největší obcí v Česku po Praze, Brně a Ostravě. O přízeň voličů usilovala čtyři uskupení. Zvítězila Změna, která by měla mít v patnáctičlenném zastupitelstvu šest mandátů. Druhé skončilo dosud vládnoucí ANO s pěti mandáty. Třetí Nové Ralsko by mělo mít dva zastupitele stejně jako čtvrtí komunisté.
Před volbami byl v médiích hodně zmiňovanou osobou starosta Miloslav Tůma (ANO). Ve čtvrtek ČTK ale řekl, že se rozhodl po 12 letech opustit politiku, vzdát se mandátu zastupitele v Ralsku a nenastoupí ani do Poslanecké sněmovny v případě, že jeho stranickou kolegyni, dosluhující starostku České Lípy Jitku Volfovou zvolí lidé ve druhém kole do Senátu. O končícím starostovi opakovaně psaly Seznam Zprávy nebo Novinky, věnovaly se podezřelému způsobu, jímž jeho firma koupila čtyři byty, nevýhodnému prodeji pozemků města nebo získání půjčky na nový rodinný dům. Tůma odmítá, že by se dopustil čehokoliv nelegálního.
Návrhy kvůli výsledkům komunálních voleb budou soudy přijímat do 23. října. Liberecká pobočka krajského soudu dostala zatím dvě, v prvním stěžovatelka navrhuje kontrolní přepočet hlasů v Pulečném na Jablonecku. Výsledek tam byl těsný, Vyhrála Dámská 7 se ziskem 430 hlasů, druhá Zdravá obec jich získala o 17 méně.
Při minulých komunálních volbách v roce 2022 obdržel soud v Liberci pět stížností pro oblast Liberecka, Jablonecka a Českolipska. Navrhovatelé neuspěli ani v jednom případě. Volební stížnosti ze Semilska, které patří také do Libereckého kraje, posuzuje v sousedním kraji soud v Hradci Králové.