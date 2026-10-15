Soud v Liberci dostal návrh na přepočet hlasů v Pulečném na Jablonecku

Návrh na přepočet hlasů v komunálních volbách v Pulečném na Jablonecku obdržela dnes pobočka Krajského soudu v Liberci. Výsledky byly v této obci těsné. Jde o první návrh, který liberecký soud v souvislosti s volbami dostal. Lhůta pro podání návrhů končí 23. října v 16:00, uvedla dnes pro ČTK mluvčí pobočky krajského soudu Karolína Francová.
V Pulečném mohli voliči vybírat do sedmičlenného zastupitelstva ze tří kandidátek. K volbám z 365 voličů přišlo 235, platných hlasovacích lístků bylo o dva méně. Každý volič mohl dát sedm hlasů. Vyhrála Dámská 7 se ziskem 430 hlasů, druhá Zdravá obec jich získala o 17 méně. Tento rozdíl stačil k tomu, že Dámská 7 má o jeden mandát více - tři. Zdravá obec má dva zastupitele stejně jako třetí uskupení Za lepší obec, které získalo 298 hlasů.
"Návrh se týká okrsku č. 1 v obci Pulečný a jde v zásadě o žádost o kontrolní přepočet volebních lístků z důvodu předpokládané matematické chyby," uvedla Francová.
Námitky v souvislosti s volbami v Pulečném liberecký soud obdržel i po komunálních volbách před čtyřmi lety. Tehdy návrh odmítl, neboť ho za volební stranu podala neoprávněná osoba. Také v roce 2022 v Pulečném vyhrála Dámská 7 se ziskem tří mandátů a druhá byla se dvěma mandáty Zdravá obec.