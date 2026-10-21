Soud v Liberci dostal stížnost na volby v Albrechticích v Jizerských horách

Pobočka krajského soudu v Liberci dostala stížnost na komunální volby v Albrechticích v Jizerských horách na Jablonecku. Navrhovatelé požadují zrušení výsledku voleb. ČTK o podání návrhu informovala mluvčí krajské pobočky soudu Karolína Francová.
"Navrhovatelé žádají vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách a neplatnosti komunálních voleb z důvodu účelových fiktivních zápisů trvalého pobytu voličům, kteří v obci fakticky nežijí, čímž mělo dojít k umělému vytvoření (nárůstu) voličské základny a ovlivnění výsledku voleb," uvedla Francová.
V komunálních volbách v Albrechticích mohlo letos hlasovat 296 lidí, přičemž každý mohl dát sedm hlasů. Před čtyřmi lety bylo na voličském seznamu pro tuto obce zapsáno 288 lidí, tedy o osm lidí a 56 hlasů méně.
K volbám přišlo předminulý víkend skoro 80 procent voličů. Výsledek je podle rozdělení mandátů v sedmičlenném zastupitelstvu stejný jako v roce 2022. Pořadí si ale prohodily první dvě kandidátky. Tentokrát vyhrálo hnutí Starostů pro Liberecký kraj, pro které hlasovalo přes 41 procent voličů. Získalo 657 hlasů, což stačilo na zisk tří mandátů. Na stejný počet zastupitelů stačil i výsledek druhého uskupení Za otevřenou obec, přestože získalo o 100 hlasů méně. Jednoho zastupitele by mělo mít uskupení Jizerské Albrechtice se ziskem 218 hlasů. Bez mandátu tak zůstala jen nová kandidátka Pro Albrechtice, která má 162 hlasů.
Soud v Liberci zatím obdržel tři stížnosti na komunální volby, návrhy je možné podávat do tohoto pátku. Předchozí dvě se týkaly Pulečného na Jablonecku a Ralska na Českolipsku. V malé obci na Jablonecku žádá stěžovatelka přepočet hlasů kvůli těsnému výsledku a v Ralsku jiná navrhovatelka chce přezkoumání voleb z důvodu údajně nadměrné medializace blíže neurčeného kandidáta a údajného zmatečného sčítání hlasů.