Soud v Liberci dostal stížnosti k volbám v Bedřichově a Slunečné

Soud v Liberci dnes dostal další dvě stížnosti k průběhu a výsledkům komunálních voleb. Jedna se týká Bedřichova v Jizerských horách a druhá Slunečné na Českolipsku, v obou žádají stěžovatelé vyslovení neplatnosti voleb. ČTK o tom dnes informovala mluvčí krajské pobočky soudu v Liberci Karolína Francová. Stížností k volbám dostal zatím liberecký soud pět, termín pro jejich podání vyprší v pátek.
V Bedřichově na Jablonecku s 311 registrovanými voliči získaly v komunálních volbách tři kandidátky v devítičlenném zastupitelstvu po třech mandátech. Neuspělo jen uskupení Bedřichov, které získalo 12 hlasů, tedy zhruba půl procenta. Kdo podal stížnost, mluvčí soudu nesdělila. "Navrhovatelé žádají vyslovení neplatnosti voleb, a to z důvodu podezření na účelové, selektivní a nerovné uplatňování pravidel evidence trvalého pobytu, kdy na jednu stranu mělo dojít k účelovému přihlášení k trvalému pobytu vyšších desítek osob, které s obcí nemají nic společného, a na druhou stranu měla být znemožněna změna trvalého pobytu osobě, která v obci dlouhodobě žije," uvedla Francová.
Zneplatnění voleb žádá jiný navrhovatel i pro Slunečnou se 137 registrovanými voliči. Soudu podání návrhu zdůvodnil pochybností o postupu při zpracování a sčítání volebních lístků. "A to kvůli technickým problémům s tiskárnou a účasti osob spojených s opoziční kandidátní listinou při jejich řešení, kvůli neuznání tří volebních lístků, na nichž byla kandidátní listina označena fajfkou, a kvůli letáku, který měl být distribuován těsně před volbami," dodala Francová. I ve Slunečné do sedmičlenného zastupitelstva kandidovala čtyři uskupení. Kandidátky Slunečná a Opravdoví Slunečňáci získaly po třech zastupitelích a jeden Sousedé. Bez mandátu zůstala jen Pohoda pro Slunečnou.
Předchozí tři návrhy podané k libereckému soudu se týkaly Albrechtic v Jizerských horách, Pulečného na Jablonecku a Ralska na Českolipsku. V Albrechticích navrhovatelé požadují zrušení výsledku voleb kvůli údajným účelovým fiktivním zápisům trvalého pobytu voličům, kteří v obci nežijí. V Pulečném chce stěžovatelka přepočet hlasů kvůli těsnému výsledku a v Ralsku jiná navrhovatelka chce přezkoumání voleb z důvodu údajně nadměrné medializace blíže neurčeného kandidáta a údajného zmatečného sčítání hlasů.