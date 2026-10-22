Soud v Liberci se bude zabývat návrhem na přezkum voleb ve Velkých Hamrech

Pobočka krajského soudu v Liberci dostala šestou stížnost na komunální volby. Týká se Velkých Hamrů na Jablonecku, kdy stěžovatel má pochybnosti o správném sečtení hlasů v jednom ze tří okrsků tohoto města. Žádá přezkoumání hlasování, uvedla dnes pro ČTK mluvčí soudu Karolína Francová.
"Má pochybnosti o správnosti průběhu sčítání hlasů, neboť dle jeho informací sčítání hlasů v okrsku č. 1 bylo dokončeno výrazně dříve než v ostatních volebních okrscích. Komise údajně chybně interpretovala platnost křížků při souběžném označení celé strany a jednotlivých kandidátů a jsou tu rozdíly ve výsledcích mezi jednotlivými okrsky," uvedla Francová.
Ve Velkých Hamrech s 2177 registrovanými voliči o jejich přízeň usilovaly čtyři kandidátky. Vyhrálo uskupení Hamrováci 2010, které získalo v 15členném zastupitelstvu šest míst, druhá byla s pěti mandáty kandidátka Za lepší Hamry, třetí s třemi mandáty Svobodní a jedno místo v zastupitelstvu získalo Sdružení pro Velké Hamry. V jednom z okrsků jasně vyhráli Hamrováci 2010, v dalším výrazně víc hlasů než ostatní získalo uskupení Za lepší Hamry a v posledním okrsku byl výsledek těchto dvou kandidátek takřka totožný.
Stížnosti na průběh a výsledek komunálních voleb přijímají krajské soudy do pátečních 16:00, návrh musí být do té doby doručen buď na podatelnu nebo do datové schránky. "Nestačí tedy pouhé podání návrhu v poslední den lhůty na poště. Zmeškání lhůty k podání návrhu nelze prominout," upozornila Francová.
Soud v Liberci se bude kromě Velkých Hamrů zabývat i stížnostmi na komunální volby v Albrechticích v Jizerských horách, Bedřichově a Pulečném na Jablonecku a ve Slunečné a Ralsku na Českolipsku.