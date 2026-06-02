Soud v Liberci se korupční kauzou dopravního podniku začne zabývat za dva týdny

Korupční kauzou spojenou s libereckým dopravním podnikem (DPMLJ) se začne soud v Liberci zabývat za dva týdny. Jednání u krajského senátu jsou nařízena na 16. až 18. června, vyplývá z údajů v justiční databázi.
Náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová již dříve pro ČTK uvedla, že obžaloba byla podána na devět lidí a 12 firem. Zároveň soudu zaslalo krajské státní zastupitelství návrh na schválení dohod o vině a trestu, které uzavřelo s dalšími třemi obviněnými - jedním člověkem a dvěma firmami.
Obžalované viní kriminalisté z přijetí úplatku, poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a podplácení. Za to některým hrozí trest až 12 let vězení. Jde o případ, který začal policejním zásahem v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou v dubnu 2018. V reakci na kauzu změnil Liberec v roce 2018 stanovy společnosti i model řízení. Podnik vede od té doby tříčlenné představenstvo, zástupci politiků jsou jen v dozorčí radě. Mluvčí DPMLJ Martina Poršová již dříve ČTK řekla, že dopravní podnik je v tomto řízení od roku 2018 v postavení poškozeného.
Rozsáhlá korupční kauza se týká nejen DPMLJ, policisté na jaře 2018 zasahovali podle informací ČTK také ve firmě BusLine, na Krajském úřadu v Liberci, v ČSAD Liberec nebo v poradenské firmě Nexia. Zajímali se o materiály související se zajištěním dopravní obslužnosti, ale také o zakázku na rekonstrukci tramvajové trati v Liberci nebo na nákup autobusů na zemní plyn.
Mezi obviněnými byl kromě jiných bývalý liberecký zastupitel za hnutí ANO Pavel Šulc, který už dříve s žalobcem uzavřel dohodu o vině a trestu. Soud ji schválil v únoru 2024. Za přijetí úplatku přes dva miliony korun v době, kdy působil v představenstvu DPMLJ, dostal Šulc tříletý podmíněný trest se zkušební dobou tři roky a peněžitý trest 2,21 milionu korun. Jeho obžalovaná firma Smartkonstrukt musela zaplatit 100.000 korun, i u té soud schválil dohodu o vině a trestu.