Soud v Liberci v kauze dopravního podniku uložil další čtyři peněžité tresty

Další čtyři dohody o vině a trestu schválil dnes soud v Liberci v korupční kauze spojené s libereckým dopravním podnikem (DPMLJ). Dvěma obviněným lidem a dvěma firmám uložil peněžité tresty od 100.000 do 450.000 Kč. Potrestal je za ovlivňování veřejných zakázek a podplácení. Pravomocné nejsou rozsudky u dvou dohod, u kterých poškozený dopravní podnik žádal náhradu škody, ale tu jim soud nepřiznal. Odkázal ho na řízení ve věcech občanskoprávních. Zmocněnec DPMLJ si tak ponechal lhůtu na možné odvolání.
"Krajský soud dnešního dne všechny dohody schválil, protože odpovídají zákonným ustanovením," řekla ČTK po skončení jednání soudkyně Lucie Hlavničková.
V rozsáhlé korupční kauze, která se týká zejména let 2016 až 2018, obvinili kriminalisté více než tři desítky lidí a firem. Za ústřední postavu policie považuje obviněného podnikatele Jiřího Vařila. Jak dnes opakovaně zaznělo u soudu, podle zjištění policie se Vařil snažil skrytě ovlivňovat fungování libereckého dopravního podniku ve svůj prospěch přes bývalého ředitele DPMLJ Luboše Wejnara a bývalého předsedu představenstva a libereckého zastupitele za ANO Pavla Šulce. Oba byli v této kauze také obviněni a Šulc před dvěma lety pravomocně odsouzen. Potrestán byl podmínkou a peněžitým trestem 2,21 milionu korun.
Dnes soud uložil peněžitý trest 450.000 Kč jednašedesátiletému Lukáši Novotnému za podplácení a za pokus zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a pokus poškození zájmu Evropské unie. "Považuji to za dostatečně důrazné upozornění, že jsem se dopustil něčeho, čeho jsem neměl," řekl u soudu Novotný.
Šlo o dvě zakázky na dodávky odbavovacího systému. Novotný podle rozsudku dal Vařilovi úplatek 1,2 milionu korun a přislíbil dalších 700.000 Kč za to, aby v obou soutěžích uspěla firma Mikroelektronika, za niž jednal. Mikroelektronika díky tomu získala jako jediný uchazeč zakázku na dodávku odbavovacích automatů a stacionárních zařízení na nákup jízdenek a po dohodě s Vařilem a Wejnarem měla získat i zakázku na dodávku validátorů. Novotný dostal dopředu zadávací dokumentaci pro tuto zakázku a podílel se na její úpravě i odpovědích dalším uchazečům. Mikroelektronika byla opět jediná, kdo podal nabídku, zakázku ale nezískala, neboť v té době se kauzou již zabývala policie. Dopravní podnik škodu vyčíslil na 12,9 milionu Kč.
Peněžitý trest 315.000 korun soud uložil sedmašedesátiletému Milanu Červenkovi, který se podle dnešního rozsudku jako ekonomický ředitel DPMLJ podílel v roce 2017 na tom, že soutěž na audit účetní uzávěrky vyhrála předem vybraná firma. Náhradu škody po něm dopravní podnik nežádal.
Peněžitým trestem 240.000 Kč soud potrestal firmu JplusH office, dříve Rybratex. Podle rozsudku ji skrytě vlastnil Vařil a využíval ji mimo jiné k podplácení Šulce v souvislosti s kontraktem nevýhodným pro DPMLJ na dodávky CNG z plničky, kterou provozoval Rybratex. Dopravní podnik škodu vyčíslil na 11,7 milionu Kč.
Peněžitý trest 100.000 Kč soud uložil další firmě, kterou Vařil skrytě vlastnil. Šlo o firmu Sovis CZ a soud ji potrestal za machinace při zakázce, kterou od DPMLJ získala. Šlo o osmimilionovou opravu tramvajové tratě na křižovatce Masarykovy a Vítězné ulice. Ani zde DPMLJ náhradu škody nežádal, podle soudkyně se s firmou na vyrovnání již dříve domluvil.
Soud s Vařilem, Wejnarem a dalšími šesti lidmi a 12 firmami by měl začít v listopadu. Včetně dneška dalších šest lidí a pět firem uzavřelo dohody o vině a trestu, které soudy schválily. Soud všem uložil peněžitý trest a některým i podmíněný trest.