Soud v Liberci zamítl všechny tři stížnosti na volby ve Stráži nad Nisou

Soud v Liberci dnes zamítl všechny tři návrhy na vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Stráž nad Nisou u Liberce. ČTK o tom informovala mluvčí pobočky krajského soudu v Liberci Karolína Francová. Šlo o poslední volební stížnosti, kterými se tento soud zabýval. Celkem jich obdržel 11 pro devět obcí, vyhověl jen jedné, která se týkala Pulečného na Jablonecku. Tři stížnosti z Libereckého kraje posuzuje i soud v Hradci Králové, dvě zamítl, v případě Harrachova zatím nerozhodl.
Tři stížnosti na volby ve Stráži nad Nisou soud spojil do jednoho řízení, protože byly obsahově totožné. Jedna námitka se týkala různého odstínu volebních obálek, navrhovatelé ale podle Francové neuvedli, jaký konkrétní dopad měla mít tato skutečnost na výsledky hlasování. Pochybení soud nezjistil ani v tvrzeném rozdílu mezi počtem odevzdaných obálek a počtem voličů. "Sami navrhovatelé jako příčinu označili voliče, u nějž bylo přeškrtnuto označení o vydání úřední obálky, což potvrdilo i vyjádření volební strany Pro Stráž. Volební komise při kontrole tuto chybu zjistila a voliče započetla," uvedla mluvčí soudu.
Neopodstatněné byly podle soudu i zbývající námitky. "Pokud jde o námitky k postupu komise při sčítání hlasů, došel soud k závěru, že práce dvou členek komise na vyčleněné skupině lístků představovala přípustné rozdělení práce a že navrhovateli tvrzená absence následného opětovného přepočítání všech takto zpracovaných lístků sama o sobě neprokazuje nesprávnost výsledku. Soud neshledal ani to, že by byla porušena pravidla zabezpečení volební místnosti," dodala Francová.
Z 11 přijatých stížností na volby se liberecký soud zabýval devíti. Návrh na přezkoumání výsledku voleb v Ralsku na Českolipsku stěžovatelka stáhla a návrh na neplatnost voleb v České Lípě poslal navrhovatel pozdě.
Z ostatních návrhů soud vyhověl jedinému, když při přepočtu výsledku v Pulečném zjistil, že do něj nebyla započtena čtvrtina hlasů. V obci se zhruba 500 obyvateli se tak vítězem stala původně druhá kandidátka Zdravá obec, když získala tři ze sedmi mandátů v zastupitelstvu. To je o jeden více, než jí přisuzoval původně zveřejněný volební výsledek. Naopak původně vítězné uskupení Dámská 7 přišlo o jeden ze tří původně přisouzených mandátů.
Liberecký soud zamítl stížnosti na volby kromě Stráže nad Nisou také v Liberci, Velkých Hamrech, Bedřichově a Albrechticích v Jizerských horách a Slunečné na Českolipsku.
Soud v Hradci Králové zamítl stížnosti na volby v krkonošských Vítkovicích a v Jesenném na Semilsku.