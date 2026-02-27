Přijde zámek Hrubý Rohozec o většinu mobiliáře? Soud rozhodne o jeho vydání

Rozsudek v části restituční kauzy Walderode v pátek vynese Okresní soud v Semilech. Verdikt rozhodne o osudu části mobiliáře zámku Hrubý Rohozec, o který se soudí dědička rodu Des Fours Walderode s Národním památkovým ústavem (NPÚ). Soudce již při minulém líčení naznačil, že žádosti vyhoví.
Zámek Hrubý Rohozec (29. ledna 2026)

Zámek Hrubý Rohozec (29. ledna 2026)

Vybavení zámku Hrubý Rohozec, o který usiluje rod Walderode. (29. ledna 2026)
Johanna Kammerlanderová u Ústavního soudu v Brně (26. září 2024)
Johanna Kammerlanderová u Ústavního soudu v Brně (26. září 2024)
Vybavení zámku Hrubý Rohozec, o který usiluje rod Walderode. (29. ledna 2026)
Podle předběžného právního názoru soudce Michala Poláka nic nebrání tomu, aby byl mobiliář zámku po osmdesáti letech vrácen dědičce Johanně Kammerlanderové.

„Samozřejmě účastníci mají ještě možnost mě přesvědčit v rámci svých závěrečných návrhů, kde mohou vznést argumenty proti mému předběžnému závěru,“ konstatoval před dvěma týdny Polák.

Věčný spor o Hrubý Rohozec může skončit. Soud učinil krok k navrácení majetku

Právní zástupce rodu Roman Heyduk nečekal, že soud bude rozhodovat o vydání konkrétních věcí už na konci února. „Čekal jsem, že rozhodne o základu nároku, řekne, že nárok je buď důvodný, nebo nedůvodný,“ popsal Heyduk, radost z vývoje kauz ale neskrýval.

Soud by mohl dědičce rodu vydat více než čtyři tisíce položek. Jedná se v podstatě o celé vybavení zámku, jako je nábytek, svícny, obrazy nebo zbraně. Podle právního zástupce NPÚ Ondřeje Macka ale vybavení zámku musí zůstat v České republice, jelikož se jedná o kulturní památky.

Rod Walderode patrně vyhraje soud, Hrubý Rohozec by přišel o většinu zařízení

Karel Des Fours Walderode přišel o svůj majetek po druhé světové válce jako Němec s nacistickou minulostí na základě Benešových dekretů. Soudy ale v roce 1947 rozhodly, že se proti Československu neprovinil a občanství mu vrátili.

Československé občanství mu ale nevydrželo dlouho. Po komunistickém převratu o něj znovu přišel a zpět ho získal až v roce 1992. O nároku na vrácení majetku soudy od té doby rozhodují. Ve celé kauze nejde jen o zámek Hrubý Rohozec a jeho mobiliář, ale taky o pozemky v okolí Turnova. Celkově se jedná o majetek v hodnotě miliard.

29. ledna 2026

