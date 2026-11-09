Soud zamítl návrh na neplatnost hlasování ve volbách v Liberci

Soud dnes zamítl návrh na neplatnost hlasování v komunálních volbách v Liberci. Návrh končícího náměstka primátora Adama Lenerta (ANO) byl založen jen na statistických odchylkách a soud ho odmítl jako nedůvodný, vyplývá z rozhodnutí na úřední desce pobočky krajského soudu v Liberci. Šlo o jedinou stížnost na výsledky voleb v pátém největším městě v ČR, nic tak nebrání svolání ustavujícího zastupitelstva. Končící primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj - SLK) dnes ČTK řekl, že ho svolá na 19. listopadu.
Lenert upozorňoval na výrazné statistické odchylky v počtu hlasů u některých kandidátů v pěti volebních okrscích a požadoval prověření, zda nedošlo k chybnému přidělení, sečtení nebo zaznamenání hlasů. Například v okrsku číslo 72 podle něj získal lídr SLK Lukáš Hájek 122 hlasů, zatímco jeho stranický kolega a dvojka kandidátky Jaroslav Zámečník 11 hlasů. Výraznou odchylku zaznamenal i u kandidátky SLK číslo 33 Jarmily Levko v okrsku 50, kde obdržela čtyři hlasy, ačkoli medián hlasů ostatních kandidátů stejného uskupení v tomto okrsku činil 47.
Soud zdůraznil, že statistická neobvyklost výsledku sama o sobě neprokazuje pochybení volebních komisí. "Tvrzení navrhovatele je založeno pouze na statistických odchylkách, které dle ustálené volební judikatury samy o sobě nepředstavují závažnou indicii pro zpochybnění výsledků voleb," uvedl soud ve zdůvodnění rozhodnutí.
Zároveň soud upozornil, že chování a preference voličů může ovlivňovat řada faktorů, které lze statisticky stěží postihnout. K přepočtu výsledků hlasování by podle soudu byl důvod jen kdyby byl navrhovatelem předložený statistický výpočet spojený s konkrétním, logickým a pravděpodobně možným vysvětlením odchylky.
Voliči v říjnu vybírali v Liberci z 11 kandidátek, do zastupitelstva se dostaly čtyři. Na vytvoření koalice se domluvili vítězní Starostové pro Liberecký kraj (SLK) s hnutím Lepší Liberec a uskupením Liberec otevřený lidem (LOL) + Piráti. V zastupitelstvu budou mít pohodlnou většinu 31 hlasů z 39. Vládní hnutí ANO s osmi mandáty, které bylo poslední tři období ve vedení města, míří do opozice.