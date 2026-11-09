Soud zamítl návrh na neplatnost hlasování ve volbách v Liberci

Soud dnes zamítl návrh na neplatnost hlasování v komunálních volbách v Liberci. Návrh končícího náměstka primátora Adama Lenerta (ANO) byl založený jen na statistických odchylkách a soud ho odmítl jako nedůvodný, vyplývá z rozhodnutí na úřední desce pobočky krajského soudu v Liberci. Šlo o jedinou stížnost na výsledky voleb v pátém největším městě v ČR, nic tak nyní nebrání svolání ustavujícího zastupitelstva.
Lenert upozorňoval na výrazné statistické odchylky v počtu hlasů u některých kandidátů v pěti volebních okrscích a požadoval prověření, zda nedošlo k chybnému přidělení, sečtení nebo zaznamenání hlasů.
Soud však zdůraznil, že statistická neobvyklost výsledku sama o sobě neprokazuje pochybení volebních komisí. "Tvrzení navrhovatele je založeno pouze na statistických odchylkách, které dle ustálené volební judikatury samy o sobě nepředstavují závažnou indicii pro zpochybnění výsledků voleb," uvedl soud ve zdůvodnění rozhodnutí.