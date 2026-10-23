Soudy přezkoumají výsledky voleb v 10 obcích v Libereckém kraji včetně Liberce

Soudy v Liberci a Hradci Králové přezkoumají výsledky komunálních voleb v deseti obcích v Libereckém kraji. Jedna stížnost se týká krajského Liberce. Nemusí jít o konečný počet, i když termín pro podání návrhů vypršel dnes v 16:00. Mluvčí hradeckého soudu Eva Hamplová ČTK sdělila, že pokud přišel nějaký návrh těsně před koncem lhůty, v podatelně ho budou zpracovávat příští týden v pondělí. Ani v Liberci si nejsou jisti, zda kvůli technickým problémům s internetem eviduji finální počet návrhů.
"Je tedy možné, že nějaký další návrh byl do datové schránky soudu dodán, ale zatím není stažen na naši podatelnu," uvedla mluvčí krajské pobočky soudu v Liberci Karolína Francová. Na rozhodnutí o podaných návrzích mají soudy 20 dnů. Před čtyřmi lety řešily soudy sedm stížností na komunální volby v Libereckém kraji, návrhům nevyhověly ani v jednom případě.
Liberecká pobočka krajského soudu dostala deset návrhů pro osm různých obcí, jedním se ale zabývat nebude. Týkal se přezkoumání výsledku voleb v Ralsku na Českolipsku, který ale sama stěžovatelka nakonec stáhla.
Pro stotisícový Liberec se navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti voleb. "Důvodem podání stížnosti je tvrzená výrazná odchylka mezi statistickým očekáváním a evidovaným výsledkem u celkem osmi kandidátů v pěti různých okrscích. Na základě toho navrhovatel formuluje hypotézu, že mohlo dojít k nesprávnému výkladu označení hlasovacích lístků, případně k vynechání či záměně údajů při přepisu a pořízení zápisu, a žádá o ověření soud," uvedla Francová.
Liberecký soud se tak bude zabývat třemi stížnostmi na komunální volby ve Stráži nad Nisou u Liberce a po jedné pro Albrechtice v Jizerských horách, Bedřichov, Pulečný a Velké Hamry na Jablonecku a Slunečnou na Českolipsku.
Hradecký soud, pod který z Libereckého kraje patří Semilsko a Harrachov na Jablonecku, obdržel tři stížnosti z těchto oblastí. Jedna se týká krkonošských Vítkovic, kde navrhovatelé žádají, aby soud kvůli těsnému výsledku, údajným chybám při sčítání hlasů a údajnému účelovému přihlášení několika lidí, hlasování označil za neplatné.
Návrhem na vyslovení neplatnosti hlasování se budou soud zabývat i pro Harrachov. Stížnost podal současný starosta města Tomáš Vašíček (SNK - Změna pro Harrachov), jehož uskupení skončilo druhé a směřuje do opozice. "Napadená je skutečnost, že volby mají probíhat čestně a poctivě, druhým důvodem je porušení zásady nestrannosti volební komise a třetím zneužití obyvatelům známého formátu Harrachovského zpravodaje," zdůvodnil dnes v tiskové zprávě podání stížnosti Vašíček. Argumentuje tím, že pokud by 18 ze 722 voličů hlasovalo pro jeho uskupení, výsledek voleb by byl jiný.
Poslední stížnost se týká obce Jesenný, kde má navrhovatel pochybnosti o transparentnosti voleb. Mimo jiné míní, že sčítání trvalo podezřele dlouho.