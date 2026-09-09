Soutěž hasičů bude hostit Tanvald

Proběhne tu soutěž O pohár starosty města Tanvaldu.
„Přijďte si užít den plný hasičského sportu, fandění a dobré atmosféry. Buďte s námi u jubilejního 30. ročníku,“ lákají organizátoři.
Soutěž hasičských družstev v požárním útoku začíná od 9 hodin.
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Proběhne tu soutěž O pohár starosty města Tanvaldu.
„Přijďte si užít den plný hasičského sportu, fandění a dobré atmosféry. Buďte s námi u jubilejního 30. ročníku,“ lákají organizátoři.
Soutěž hasičských družstev v požárním útoku začíná od 9 hodin.
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Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...
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Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...
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Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má propojit Smíchov, Pankrác, Žižkov a Letňany. Město od projektu za 220 miliard korun očekává úlevu pro...
Strakonická měla být jednou z hlavních pražských dopravních tepen budoucnosti. V 50. letech po ní jezdily trolejbusy až do Velké Chuchle a vznikaly plány na prodloužení trati ke Zbraslavi. Moderní...
Rekordních 38.000 lidí navštívilo poslední srpnový týden pátý ročník šestidenního festivalu Crystal Valley Week v Liberci. Předchozí maximum z loňského roku se...
Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) připravila u příležitosti 25 let své existence první výroční promoce. O víkendu se na nich setká 125 absolventů. Mezi nimi...
V sobotu se na městském stadionu v Tanvaldu opět rozvinou hadice a na start se postaví hasičská družstva žen, mužů i dětí z různých koutů regionu.
Kladenské Naučné středisku ekologické výchovy (NSEV) dokončilo pavilon s učebnou, kde přiblíží dětem přírodu. Areál tak bude mít dvě učebny, což umožní...
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Domov u Fontány v Přelouči dnes otevřel obnovený park. Místo lesoparku vzniklo bezpečné a bezbariérové místo pro lidi s demencí a zároveň veřejný park pro celé...
Velkolepou podívanou, při které se na scéně objeví až stovka dětí z Baletního studia při Moravského divadle Olomouc včetně baletek, jež uspěly v nedávné prestižní taneční soutěži Dance World Cup v...
Často skryté dvorky, zahrady a zákoutí v historickém centru Litomyšle na Svitavsku oživí koncem týdne akce Litomyšlské dvorky. Od pátku do neděle má na...
Do jedné z nejvýznamnějších proměn svého středu za poslední desetiletí se pustí město Starý Plzenec u Plzně. Za 32 milionů korun vybuduje v dosud zanedbávané...
Porucha trakčního vedení dnes omezila provoz na trati z Chebu do Plzně, vlaky kvůli popadaným stromům nejezdily na Chebsku v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kynžvart. Nehoda zastavila jak...
Zlínský kraj podpoří terénní a ambulantní sociální služby. Na projekt, který se zaměří na sociální rehabilitaci, centrum duševního zdraví a podporu...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Státní zástupce obžaloval dva lidi v souvislosti s loňským tragickým požárem restaurace U Kojota v Mostě. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla,...
Na hladinu Vltavy namíří desetimetrový laser, fasádu Staroměstské radnice promění ve videomapping inspirovaný Václavem Havlem a do staré čistírny v Bubenči přivede Laternu magiku. Signal Festival...