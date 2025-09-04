Jarmark SPD v Liberci. Na Okamuru přišli i odpůrci s transparenty, zasahovala policie

Jan Pešek
  16:22aktualizováno  18:19
Kilo brambor za osm korun, čepované pivo za 15 korun, teplá klobása s chlebem a hořčicí za 28 korun nebo máslo za 39 korun. SPD přivezla do Liberce v rámci kampaně svůj Český jarmark. Fronty se tvořily ještě před zahájením akce. Lídr hnutí Tomio Okamura při odpoledním vystoupení čelil i odpůrcům s transparenty, které několikrát označil za provokatéry koalice SPOLU. Zasahovala i policie.

Český jarmark, jak SPD nazývá prodejní akci, která je součástí její předvolební kampaně, začal ve 13 hodin mezi Obchodním centrem Forum a kulturním domem. Davy lidí se ale levné zeleniny nebo občerstvení dožadovaly už po dvanácté hodině.

„Nejdřív budou klobásky a pivo, pak až zelenina,“ uklidňoval příchozí jeden z prodavačů. Zájemce sem přilákaly především nízké ceny potravin, ale také zájem o předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru, který se k akci připojil až později odpoledne.

Brambory za osm korun, pivo za patnáct. SPD přivezla do Liberce Český jarmark. (4. září 2025)
Brambory za osm korun, pivo za patnáct. SPD přivezla do Liberce Český jarmark. (4. září 2025)
Brambory za osm korun, pivo za patnáct. SPD přivezla do Liberce Český jarmark. (4. září 2025)
Brambory za osm korun, pivo za patnáct. SPD přivezla do Liberce Český jarmark. (4. září 2025)
Brambory za osm korun, pivo za patnáct. SPD přivezla do Liberce Český jarmark. (4. září 2025)
14 fotografií

„Těším se na pana Okamuru. Nejsem rasista, ale líbí se mi, že chce vymýtit určitou sortu lidí. Nejvíc mě štve to, že oni bojovat nejdou. A vláda pana Fialy žádá, abyste šli vy. Proč? Pan Okamura to nechce,“ vysvětlovala důvod svého příchodu Vlasta Svobodová z Liberci, která si nejdřív dala malinovku, ale pak zamířila ke stánkům se zeleninou.

Cenovky na stáncích slibovaly kilogram českých brambor za osm korun, stejné množství cibule za devět korun nebo o korunu dražší mrkev.

„Určitě si tu něco koupím. Bylo by super, kdyby takové ceny byly i v obchodech. Zažila jsem to, ale pak už to jen stoupalo a stoupalo a dnes je to hrůza,“ podotkla Svobodová.

Až ze Železného Brodu vážila cestu seniorka Marie s kamarádkou. „Je to tady cenově lepší než u nás v Železném Brodě. A taky jsme zvědavé na pana Okamuru. Já ho viděla vždycky jenom v televizi nebo v novinách a chci ho konečně vidět ve skutečnosti. Možná ho budu i volit,“ zamyslela se nad třemi plně naloženými taškami.

Stánkař: Klasická lež Okamury

Stánky se zeleninou a občerstvením, které nabízely třeba klobásu za 28 korun nebo Novopacké pivo SPD speciál za 15 korun, pořadatelé postavili jen kousek od farmářských trhů, které se pravidelně konají za obchodním domem.

Na trzích sice stojí brambory 13 korun za kilogram, ale stánkaři si na nedostatek lidí nestěžují. „Lidé k nám chodí, protože máme rozumné ceny. Kolikrát jsme levnější než obchodní domy,“ vysvětlil prodejce zeleniny z Hodkovic nad Mohelkou David Hanus.

Co říká na Český jarmark SPD? „Asi chtějí lidem nějakým způsobem sdělit, že všechno bude zadarmo, když je zvolej. Což se nikdy nestane, takže je to klasická lež Tomia Okamury,“ podotkl Hanus, podle kterého je velice nepravděpodobné, že by se takové ceny mohly stát skutečností, pokud by SPD ve volbách uspěla. „Je to absolutní nesmysl, vůbec to není možné.“

Jarmarky SPD narážejí na potíže. Města nám házejí klacky pod nohy, zní z hnutí

Opačný názor zastává Radovan Vích, lídr SPD v Libereckém kraji a současný poslanec. „Myslíme si, že jsou tady kartely, které ovládají trh. Pokud prodáváme cibuli za osm korun a máslo za 39 korun, tak to jsou férové ceny, za které nám to prodávají smluvní dodavatelé a mají k tomu přiměřenou marži. Jsme přesvědčeni o tom, že naši občané platí vysoké ceny kvůli předraženým maržím, které jsou v potravinových řetězcích. Chceme jim ukázat, že se to dá prodávat za jiné ceny,“ vysvětlil Vích a zmínil hned několik petic, které mohou lidé na jarmarcích napříč zemí podepsat.

„Jedna z petic je za svobodu slova, protože víme, že kriminalizace našeho předsedy za jeden plakát s chirurgem není na pořadu dne, je to na politickou zakázku. Další petice jsou proti přijetí eura, za zrušení zákazu výroby vozidel se spalovacími motory, za zrušení Green Dealu a proti Fialově drahotě,“ dodal.

Musela zasahovat i policie

Návštěvníci akce se předsedy SPD dočkaly přesně v půl páté odpoledne. „Děkuji, že jste přišli. Já když jsem sem jel, tak jsem si zrovna přečetl zprávu: ministr Rakušan řekl na besedě v Praze jménem Fialovy vlády, že Ukrajinci se chovají lépe než Češi. A já s tím nesouhlasím! A pak řekli, že pokud budou ve vládě, chtějí přijmout Euro. A my v SPD říkáme Ne Euru, nikdy Euro! A příznivci koalice SPOLU – támhle vidím dva v tričku – oni chtějí přijmout Euro v České republice,“ burcoval slušně zaplněný prostor pod pódiem Okamura.

Poté měl zhruba půlhodinový monolog o Ukrajincích, cenách potravin v obchodech nebo třeba plynu. Kromě podporovatelů dorazilo na mítink i několik Okamurových odpůrců, kteří skandovali různá hesla. Několik z nich se vybavilo vlajkami – Evropské unie a Ukrajiny - nebo transparenty, na kterých stálo například Nevol populistu, máslo za 39,- maj i v Albertu, Nechceme na východ, Mír a lásku za klobásku nebo SPD – Strana Plná Dezinformací.

Okamura je několikrát označil za provokatéry koalice SPOLU. „Oni vyřvávají, ale ono už jim nic jiného nezbývá. Nic jiného jim už nezbývá. Oni vědí, že ve volbách neuspějí. Jak se říká: dodělávající kobyla nejvíc kope,“ smál se z pódia.

Během jeho řečnění se několik diváků pokusilo demonstrantům sebrat transparenty nebo vlajku či je fyzicky napadnout. Kromě ochranky musela zasahovat i policie, která většinou bránila pokusům o sebrání kartónů.

„Provokatéři koalice SPOLU a už proti nim zasahuje policie. Já jsem rád, že policie zasáhne proti provokatérům koalice SPOLU, kteří se nechovají demokraticky,“ glosoval situaci Okamura. „Tohle není demokracie,“ odpovídala mu jedna z demonstrantek. „Oni nás bijí,“ pokoušela se situaci vysvětlit druhá, ale k Okamurovi se její slova nedonesla.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Policie s pyrotechnikem zasahovala na vysoké škole v Praze

Pražská policie v součinnosti s hasiči vyjížděla ve čtvrtek vpodvečer kvůli oznámení o potenciálně nebezpečné výbušné látce v budově Vysoké školy chemicko-technické v Praze Dejvicích. Látku nalezli...

4. září 2025  19:02

Po střetu s osobním autem u Přistoupimi na Kolínsku dnes zemřel řidič mopedu

Po střetu osobního auta a mopedu u Českého Brodu na Kolínsku dnes zemřel řidič mopedu. Nehoda se stala mezi obcemi Přistoupim a Kšely, silnice je tam nyní...

4. září 2025  17:15,  aktualizováno  17:15

Příběhy řeky i tep parního stroje. Z lodi Vyšehrad je jedinečné Muzeum paroplavby

Jediné Muzeum paroplavby v Česku dnes otevřeli na palubě historického parníku Vyšehrad v Praze na Vltavě. Expozice, která připomíná 160 let Pražské paroplavby, přivítala odpoledne první návštěvníky....

4. září 2025  16:12,  aktualizováno  18:45

Babiš opět mezi lidmi. Berli na ochranu nepřijal, ze stánku ANO takřka nevyšel

Tři dny po útoku berlí v Dobré na Frýdecko-Místecku se šéf hnutí ANO a lídr moravskoslezské kandidátky Andrej Babiš vrátil do kolotoče předvolebních setkání s občany. Mítink v centru Ostravy se...

4. září 2025  18:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Terezíně připomínají výstavou humanistu Pittra, který pomáhal dětem

V Muzeu ghetta v Terezíně na Litoměřicku dnes začala výstava věnovaná osobnosti Přemysla Pittra. Příběh pozapomenutého pacifisty, který pomáhal židovským i...

4. září 2025  16:50,  aktualizováno  16:50

Jarmark SPD v Liberci. Na Okamuru přišli i odpůrci s transparenty, zasahovala policie

Kilo brambor za osm korun, čepované pivo za 15 korun, teplá klobása s chlebem a hořčicí za 28 korun nebo máslo za 39 korun. SPD přivezla do Liberce v rámci kampaně svůj Český jarmark. Fronty se...

4. září 2025  16:22,  aktualizováno  18:19

Jemnice opravila pro nové muzejní expozice historický dům na náměstí

Jemnice opravila historický dům na náměstí, v němž budou příští rok přístupné nové expozice Muzea Vysočiny Třebíč. Historie domu podle etnoložky Jany...

4. září 2025  16:20,  aktualizováno  16:20

Blíží se Birell Grand Prix Praha. Běžecký závod omezí dopravu v centru, přinášíme důležité info

Pražské centrum čekají v sobotu 6. září výrazná dopravní omezení. Důvodem je tradiční běžecký podnik Birell Grand Prix Praha, jehož součástí jsou závody na pět a deset kilometrů. Akce zasáhne...

4. září 2025

Do auta na přejezdu narazily vlaky z obou směrů. Řidička stihla utéct

Hlavní železniční koridor na Pardubicku v úseku Uhersko - Zámrsk zastavil ve čtvrtek odpoledne střet auta s vlakem na přejezdu u obce Uhersko. Podle dosavadního vyšetřování po prvním střetu do auta...

4. září 2025  14:22,  aktualizováno  17:51

Matka s dětmi přecházela koleje na červenou, narazila do nich tramvaj

Tramvaj ve čtvrtek kolem třetí hodiny odpoledne narazila do matky, která v Praze přecházela s dvojicí dětí na červenou přes koleje u zastávky Hradčanská. Jednoho z potomků záchranáři odvezli na...

4. září 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

„To místo tolik miloval.“ Praha už má nábřeží Karla Schwarzenberga

Bezejmenná část pražského nábřeží na Malé Straně mezi Karlovým mostem a Lichtenštejnským palácem se ve čtvrtek slavnostně přejmenovala na Nábřeží Karla Schwarzenberga. Účastníci se nejprve sešli ve...

4. září 2025  17:42

Po srážce s osobním autem u Třemošné za Plzní zemřel čtyřiatřicetiletý motorkář

Čtyřiatřicetiletý motorkář zemřel dnes odpoledne po srážce s osobním autem u Třemošné za Plzní na hlavním tahu na Most. U křižovatky na Horní Břízu mu zřejmě...

4. září 2025  15:53,  aktualizováno  15:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.