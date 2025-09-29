Hlavní cenu již 28. ročníku festivalu Sportfilm Liberec si odnesl dokument Jemný rváč. Režisér Adolf Zika divákovi přibližuje životní pouť judisty a olympijského vítěze Lukáše Krpálka.
„Jde o inspirativní portrét sportovce, který dokazuje, že pravá síla nespočívá jen ve svalech, ale především v nastavení mysli,“ okomentovala porota dokument o našem nejúspěšnějším judistovi.
Zika dokument připravoval tři roky. „Mám obrovskou radost a pocit zadostiučinění, že jsme hned po startu filmu v kinech dostali cenu na festivalu, který spojuje svět sportu a filmové tvorby. K obojímu mám totiž velmi blízko,“ svěřil se autor inspirativního portrétu.
Cenu pro Sportovní osobnost získala Dina Štěrbová, hlavní hrdinka filmu Za oponou velehor. Jde o dokument režisérky Hany Pinkavové o horolezkyni, která jako první žena na světě v roce 1984 vystoupala na osmitisícovku Čo Oju a následně vybudovala v Pákistánu nemocnici.
„Díky autentickému zpracování i silné lidské výpovědi se film stává inspirativním obrazem životní cesty ženy, která ani v nelehkých dobách neztratila naději a svůj zápas dokázala přetavit v pomoc druhým,“ ocenila porota.
Dobrodružství dvou českých bikerů
Z českých filmů zabodoval i snímek Magoři na kole režiséra Matěje Pichlera, který zachycuje extrémní dobrodružství dvou českých bikerů při zdolávání Mera Peak. „Film zdůrazňuje sílu přátelství, vytrvalost a odvahu překonávat své hranice a je inspirativním svědectvím o lidské vůli a odhodlání,“ podotkli porotci.
Dalším oceněným snímkem byl v kategorii Olympijské ideje francouzský film režisérů Julese a Gédéona Naudetů Srdce her. V kategorii dokumentů zabodoval belgický snímek režisérské dvojice Gilles Simonet a Vincent Stevens Moje sestra, můj agent, který sleduje hrdinku, jež se prosadila v převážně mužském prostředí fotbalového byznysu a zároveň naviguje kariéru svého bratra.
Cenu ředitelky získal francouzský snímek Konec světa režiséra Anthonyho Lietarta, cenu Paprsek odvahy a naděje si odváží horolezkyně Dina Štěrbová.
Sportfilm festival Liberec je mezinárodní festival sportovních filmů, který je součástí světového FICTS Challenge.
Vítězné snímky z libereckého festivalu jsou následně hodnoceny na celosvětovém finále, kde čeští filmaři pravidelně získávají ocenění.
Pro Čestné uznání si přijeli herci Cameron Douglas a Edouard Philipponnat, kteří na festivalu představili svůj film The Runner a účastnili se i několika debat. Z Austrálie dorazil pro ocenění režisér Ashley Morrison, který v Liberci představil snímek Neodvracej oči o sedminásobné olympijské vítězce a čtyřnásobné mistryni světa ve sportovní gymnastice Věře Čáslavské. Cenu diváků, kteří mohli hlasovat na internetu, získala komedie Petra Kolečka Kouzlo Derby.
„Letošní ročník byl opravdu unikátní. Přihlásilo se rekordních 451 filmů ze 77 zemí světa, z toho 80 bylo vybráno do hlavní soutěže. Přes padesát jich pak bylo uvedeno v rámci oficiálního programu. Také účast zahraničních hvězd je něco, v co jsme ani nedoufali. A byl to asi i pro ně neobyčejný zážitek,“ vysvětlila ředitelka festivalu Renata Balašová.