Na festival sportovních filmů Sportfilm dorazí do Liberce syn oscarového herce a producenta Michaela Douglase, šestačtyřicetiletý herec Cameron Douglas. Společně s vycházející hvězdou Edouardem Philipponnatem uvede snímek The Runner. Douglas také promluví na konferenci Mental Health, jejímž tématem je doping a drogy, se kterými se syn hollywoodské hvězdy v minulosti potýkal.
Cameron Douglas a Michael Douglas na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024)

Kirk Douglas, jeho syn Michael a vnuk Cameron (Los Angeles, 6. listopadu 2018)
Cameron Douglas a jeho otec Michael Douglas (Los Angeles, 6. listopadu 2018)
Cameron Douglas a jeho otec Michael Douglas (Los Angeles, 6. listopadu 2018)
„Poprvé v České republice budou hned dvě hvězdy, se kterými jednáme dva roky. Máme potvrzenou návštěvu herců Edouarda Philipponnata a Camerona Douglasa. Jedná se o zástupce nové éry hollywoodských hvězd,“ těší Renatu Balašovou, ředitelku festivalu Sportfilm, který se v Liberci a dalších městech koná od 23. do 28. září.

„Cameron Douglas je syn Michaela Douglase z prvního manželství. Edouard Philipponnat mi připomíná Leonarda DiCapria, když jako mladý přijel na festival do Karlových Varů, měl před Titanikem a lidé ho ještě neznali. A já předpokládám, že to bude něco podobného. Edouard je DiCapriovi hodně podobný, je mu 25 let a má za sebou filmy jako Klan Gucci nebo Napoleon. Můžu prozradit, že nyní dokončuje film s Melem Gibsonem, který režíruje Oliver Stone,“ představuje oba herce Balašová.

Syn Michaela Douglase si kvůli drogám odsedí pět let

Douglas a Philipponnat přijedou do České republiky v úterý 23. září a zdrží se do soboty. „Nejprve v Praze navštíví několik škol, kde budou mít besedy, v Liberci se pak Cameron Douglas zúčastní v pátek 26. září konference Mental Health, jejímž tématem je letos doping a drogy, protože má za sebou osobní zkušenost, kterou přenesl do knihy, z níž bude číst,“ vysvětluje ředitelka festivalu.

Cameron Douglas byl roce 2010 odsouzen k pěti letům vězení za držení drog s úmyslem distribuce. Během výkonu trestu se v roce 2011 přiznal k držení drog ve vězení, což vedlo k prodloužení jeho trestu. Z vězení ho nakonec propustili předčasně v roce 2016.

Oba herci ve čtvrtek 25. září uvedou v Klubu Lípa snímek The Runner, jehož součástí bude i beseda s oběma protagonisty.

Sportovní a filmové hvězdy

Liberec hostí mezinárodní festival sportovních filmů Sporfilm už 28. rokem. Festival poprvé potrvá šest dní, program slavnostně odstartuje v Praze ve Slovanském domě, poté se přesouvá do Liberce, Vratislavic nad Nisou a Lučan nad Nisou. Zakončení proběhne v Jablonci nad Nisou.

Do festivalové soutěže se přihlásilo rekordních 451 filmů ze 77 zemí světa, z toho 80 snímků se utká v hlavní soutěži.

Své filmy osobně uvedou sportovní a filmové hvězdy Lukáš Krpálek, Jakub Štáfek, Petra Nesvačilová s Petrem Kolečkem, Jakub Prachař nebo Ondřej Pavelka.

„Vrcholem festivalu bude v pátek 26. září světová premiéra australského dokumentu o Věře Čáslavské, který nese název Neodvracej oči,“ přibližuje Balašová.

Chybět nebudou ani seriály – v Jablonci se krátce představí série Štěstíčku naproti o korupci v českém fotbale, libereckému publiku se představí Slovan Liberec: Zpátky na vrchol.

Pořadatelé na slavnostním galavečeru udělí v pátek 26. září ceny nejlepším snímkům a tvůrcům v několika kategoriích.

Celofestivalový pass za 600 korun

Celofestivalový pass vyjde na 600 korun. „Naše cenová politika je velmi vstřícná. Kdo si nepořídí celofestivalový pass, může navštívit jednotlivé filmy za 150 korun, což je podle mě taky velmi příznivé, protože téměř každý film má besedu nebo doprovodný program,“ vysvětluje ředitelka festivalu.

Festival těší i primátora města Jaroslava Zámečníka. „Jsme hrdí, že v Liberci máme dokonce dva festivaly, a to květnový Anifilm a podzimní Sportfilm,“ míní Zámečník.

„Jsme rádi, že jsme v zastupitelstvu našli poměrně snadno shodu na tom, že podpoříme letošní ročník festivalu částkou 1,2 milionu korun,“ dodává.

