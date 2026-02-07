Fotopoint, knihobudky i pumptrack. Areál v libereckém Vesci ožije

Eliška Marinská
  7:02aktualizováno  7:02
Liberečtí radní chtějí změnit provozovatele bistra ve Sportovním areálu Vesec. Město ukončuje dohodou smlouvu se Sdružením Tulipan, které od roku 2018 zajišťuje provoz občerstvení, půjčovny sportovních potřeb a úklidové služby ve správní budově.
Z celého areálu je výhled na Ještěd. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Vzhledem k tomu, že areál ve Vesci je rok od roku více využíván veřejností, tak reagujeme na zvyšující se poptávku po nových službách v oblasti gastronomie,“ zdůvodnil náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert.

Město podle něj usiluje o dlouhodobý pronájem k zajištění služeb, a to nejen ve všedních dnech, kdy areál využívá veřejnost, ale také při akcích, kdy pořadatelé využívají cateringových služeb.

Podle Lenerta změna nesouvisí s nespokojeností se současným provozovatelem. „Stávající smlouva je zastaralá. Proto jsme se v radě města shodli, že chceme vysoutěžit novou smlouvu, která přinese areálu zkvalitnění služeb,“ uvedl.

Budoucí provozovatel musí podle Lenerta splňovat otevírací dobu. Jednou z novinek by mohlo být nabízení občerstvení v piknikových koších.

„Chceme tam pořádat venkovní akce. Aby lidé přišli, zapůjčili si piknikový koš a odpočinuli si v areálu, mezitím mohou jejich děti třeba sportovat,“ popsal.

Retardéry moc nepomohly, Liberec do boje s driftery ve Vesci nasadí závory

Zároveň dodal, že město se snaží rozšiřovat možnosti v půjčování vybavení. „Musí zajistit půjčování vybavení, například basketbalového míče, sítě, branky a nově by tam měly být inline brusle,“ nastínil s tím, že pokud se osvědčí chytré boxy na půjčování vybavení, mohli by je lidé využívat i v areálu Vesec.

Město by chtělo nového provozovatele bistra vybrat v únoru, aby nejpozději v dubnu mohlo dojít k jeho předání nájemci.

Kopání skrz televizi, výhled na Ještěd. V Liberci otevřeli nový fotbalgolf

Návštěvníci areálu se na jaře dočkají fotopointu, knihobudky nebo třeba i zázemí pro pejskaře a agility. „Areál opravdu ožívá. Chystáme tam i pumptrack,“ dodal Lenert s tím, že se pracuje na projektové dokumentaci a hotový by měl být v příštím roce.

