Sportovní hry pro postižené a seniory

Prezentace je v zámeckém parku od 9 hodin, soutěží se od 10 hodin.
Účastníci budou závodit v šesti disciplínách. Pro soutěžící je zdarma zajištěné občerstvení a pitný režim.
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Prezentace je v zámeckém parku od 9 hodin, soutěží se od 10 hodin.
Účastníci budou závodit v šesti disciplínách. Pro soutěžící je zdarma zajištěné občerstvení a pitný režim.
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Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho. Weisshuhnův kanál u Žimrovic vznikl už v roce 1890 a bítovčická turbína pamatuje počátky minulého...
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že podmínky pro růst hub jsou na řadě míst příznivé, někde dokonce velmi dobré....
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Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má propojit Smíchov, Pankrác, Žižkov a Letňany. Město od projektu za 220 miliard korun očekává úlevu pro...
Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co teprve takový, který by zvládl Vltavu či zasněžený Petřín? Podívali jsme se s pomocí umělé inteligence...
Dálnici D11 na 33. kilometru ve směru na Hradec Králové v sobotu kolem poledne zablokovala nehoda pěti aut, vyžádala si jedno lehké zranění. Auta havarovala v místě dopravního omezení. Komplikace...
O prohlídky rekonstruovaného areálu bývalé textilky Bekon v Hrádku nad Nisou na Liberecku byl dnes velký zájem. Lidé byli zvědaví hlavně na nový Dům sportu,...
Obyvatelé Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje se dnes mohli poprvé projít a projet po nové silnici I/35 u Valašského Meziříčí. Klíčová cesta, tzv. Palačovská spojka, přivede řidiče...
Mladý řidič v osobním voze značky BMW nezvládl u Přerova vlivem nepřiměřené rychlosti průjezd zatáčkou a skončil v příkopu. Zaklíněného muže museli hasiči ze zdemolovaného vozu vyprostit, do...
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Zrušit politické trafiky, posílit odborníky na rozvoj města a udělat z Prahy 6 místo, kde si bydlení udrží i běžná rodina. Kandidátka na starostku šesté městské části Eva Smutná (TOP 09) v rozhovoru...
Jedna podmínka, peněžité tresty v rozmezí 18 až 27 tisíc korun a nejméně na rok a půl zákaz návštěvy ligových hokejových utkání. S takovým trestem od soudu odešlo šest fanoušků Dukly, kteří po...
Muže ve středním věku museli dnes po pádu z kola v Tasově na Hodonínsku resuscitovat záchranáři. V kritickém stavu a za stálé resuscitace ho převezli...
Po jihovýchodu také západ. Příští rok začne v Krnově růst další, tentokrát západní obchvat města. Ten definitivně odkloní tranzitní dopravu mimo zástavbu. Propojí silnice I/45 a I/57 a auta od...
Obec Karlovice na Bruntálsku dokončila v září 2026 studii v údolí řeky Opavy, která navrhuje propojit připravovaná protipovodňová opatření s úpravou veřejného...
Policie odmítla tvrzení fanoušků fotbalových Teplic, že by jim před nedělním duelem se Slavií plošně zakázala choreografii. Podle vyjádření bezpečnostních složek šlo pouze o opatření proti velkým...
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické budovy doplní stovky bytů, veřejný prostor i zeleň. Zůstane tovární komín a také osm unikátních...
Čtyři představení ochotnických divadelních souborů nabídne od října do března přehlídka Ochotníci na prknech v ostravském kulturním domě K-Trio. Třetí ročník...
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