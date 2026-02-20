Sportovní ples v Tanvaldu

Autor: libred
  11:20
Tradiční Sportovní ples pořádá v pátek TJ Tanvald. K tanci a poslechu zahraje taneční orchestr Domestic.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: SXC

Vstup je možný pouze ve společenském oděvu. Návštěvníky čeká i bohatá tombola. Ples začíná od 20 hodin ve Sportovní hale Výšina.

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců

Nicholas Novák

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá do neděle. Přinášíme přehledný program, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Škodováci po něm kdysi chodili do práce. Unikátní sto let starý most znovu ožil

Poslední úpravy Faltusova mostu, který v únoru začal sloužit pěším a cyklistům....

Téměř sto let starý unikátní most, po kterém kdysi chodily do práce generace Škodováků, našel nové využití. Od pátku slouží konstrukce takzvaného Faltusova mostu jako lávka pro pěší a cyklisty přes...

20. února 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Jaro je tady, hlásí zvířecí záchranáři. Už se starají o prvního zajíčka

Zachráněný zajíc v bartošovické záchranné stanici. Mládě se má čile k světu,...

Jaro už klepe na dveře, hlásí ošetřovatelé ze záchranné stanice zvířat v Bartošovicích na Novojičínsku. O víkendu přijali prvního letošního malého zajíčka. Každý rok se do stanice dostane více než...

20. února 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Biatlon na ZOH 2026: Krčmář s Hornigem v hromadném závodu mužů

Michal Krčmář na trati stíhacího závodu v Anterselvě. (15. února 2026)

Čeští biatlonisté uzavřou olympijské hry závodem s hromadným startem. Pro Michala Krčmáře jde s velkou pravděpodobností o poslední vystoupení pod pěti kruhy.

20. února 2026  14:22

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

20. února 2026  11:02,  aktualizováno  14:20

Obyvatelé Kroměříže loni vyprodukovali méně odpadu, náklady však vzrostly

ilustrační snímek

Obyvatelé Kroměříže loni vyprodukovali méně odpadu, včetně směsného komunálního odpadu, než v předchozím roce. Náklady na odpadové hospodářství však vzrostly....

20. února 2026  12:41

Brněnská zoo se rozrostla o mládě takina indického

Brněnská zoologická zahrada se rozrostla o mládě takina indického. Narodilo se přímo ve výběhu, kde je i k vidění. Matka se o něj vzorně stará. ČTK to dnes...

20. února 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

Respektovaná odbornice oddaná pacientům, Šternberk oplakává oblíbenou lékařku

Lékařka Miluše Ondrášková získala v roce 2011 Cenu města Šternberka.

Šternberk na Olomoucku se loučí s oblíbenou lékařkou a nositelkou ceny města Miluší Ondráškovou. Zemřela v pondělí ve věku nedožitých 70 let. Ocenění získala za celoživotní přínos v oblasti...

20. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Hradec Králové chystá rekonstrukci památkově chráněného Gočárova schodiště

Město Hradec Králové začalo chystat rekonstrukci památkově chráněného Gočárova schodiště z roku 1911. Zahájí ji několikaměsíčním průzkumem stavby. Výsledky...

20. února 2026  12:27,  aktualizováno  12:27

Městský soud se musí již potřetí zabývat zásadami péče o NP Šumava, rozhodl NSS

ilustrační snímek

Městský soud v Praze se bude muset již potřetí zabývat žalobou spolku Hnutí Život, které nesouhlasí se zněním zásad péče o národní park Šumava pro roky 2022 až...

20. února 2026  12:17,  aktualizováno  12:17

GMU v H.Králové otevírá novou stálou expozici českého umění 20. století

Galerie moderního změní (GMU) v Hradci Králové 21. února otevře novou stálou expozici nazvanou České umění 20. století a jeho škatulky, potrvá do 20. ledna...

20. února 2026  12:17,  aktualizováno  12:17

Advokát od Netflixu. Vousatá Ally McBealová se vrací už potřetí. Novým prvkem je Mickeyho sestra

Manuel García-Rulfo jako Mickey Haller

Právník Mickey Haller s tváří americko-mexického herce Manuela Garcii-Rulfa tentokrát není právníkem někoho jiného. Poprvé musí obhajovat sám sebe. Poté, co je při policejní kontrole jeho auta v...

20. února 2026

VIDEO: Sebevrah chtěl na D1 skočit z mostu, už přelezl zábradlí

Drama na D1: Policisté rozmluvili muži skok z dálničního mostu

Dramatické chvíle zažili v pátek ráno řidiči na 144. kilometru dálnice D1. Policisté zde rozmlouvali sebevraždu podnapilému muži, který chtěl skočit z mostu. Přiměly ho k tomu vážné finanční problémy.

20. února 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

