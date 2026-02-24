Viděli jste monolyžaře? Svědky tragédie v Harrachově pomáhá hledat i dcera zemřelé

Účastník páteční tragické srážky na sjezdovce v Harrachově, při níž zemřela starší lyžařka, jel na monolyži. Policii se zatím žádná svědci střetu nepřihlásili, s jejich hledáním nyní prostřednictvím sociálních sítích pomáhají i příbuzní zesnulé. Kriminalisté případ řeší jako přečin usmrcení z nedbalosti.

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena. Lyžařka středního věku přes zásah zdravotníků zemřela. Nehodu vyšetřuje policie, kriminalisté nařídili soudní pitvu. | foto: PČR

„Naši mámu, výbornou a zkušenou lyžařku, srazil ve střední části červené sjezdovky II, asi 50 metrů nad konečnou zastávkou menšího vleku, muž. Na místě zemřela,“ píše jedna z dcer Terezie, která prostřednictvím sociálních sítí prosí o pomoc se hledáním svědků nehody.

Kriminalistům se totiž do úterního rána nepřihlásil nikdo, kdo by samotný střet lyžařů viděl. „Semilští kriminalisté, kteří intenzivně prověřují veškeré okolnosti celého případu, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Muž sjezdovku sjížděl na monolyži, avšak nešlo o hendikepovaného uživatele. V tomto případě měl lyžař jednu širokou lyži s vázáním pro obě nohy ve směru jízdy. Podle dcery zemřelé z místa nehody neujel, probíhajícímu policejnímu vyšetřování by však svědci pomohli.

„Nechce se nám věřit, že v tak krásný den na plné sjezdovce nikdo nic neviděl. Proto zkoušíme sílu sociálních sítí. Stáli jste ve frontě u vleku? Jeli jste kolem? Byli jste na lanovce? Máte video nebo fotografii z té doby?“ ptá se Terezie s tím, že každá informace může být důležitá.

„Od lyžařů, kterých se v té době na sjezdovce pohybovalo opravdu velké množství, přijmeme samozřejmě i případné fotografie a videozáznamy,“ potvrdila Sochorová.

Případní svědci nehody se mohou obracet na linku 158. Terezie dodala, že mohou na sociálních sítích kontaktovat i ji.

„Kolem 13. hodiny se na sjezdovce v Harrachově srazili dva lyžaři, muž a žena. Lyžařka seniorského věku bohužel krátce poté zemřela i přes veškerou snahu posádky ZZS o její záchranu,“ uvedli policisté v pátek na síti X.

Na sjezdovce zasahovali záchranáři ve spolupráci s horskou službou. „Byly tam jak pozemní posádky, tak letecká záchranná služba,“ potvrdil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

Několik desítek minut ženu resuscitovali. „Bohužel neúspěšně, náš lékař konstatoval smrt,“ sdělil. Druhý účastník srážky je podle něj bez zranění.

Po srážce na sjezdovce v Harrachově zemřela lyžařka. Policie hledá svědky

Podle starosty Harrachova Tomáše Vašíčka se lyžaři srazili na červené sjezdovce, v místě nazývaném Hank. Jde o prudší část sjezdovky.

„Zrovna ta červená sjezdovka do centra je poměrně široká, možná jedna z nejširších. A přehledná,“ poznamenal Vašíček s tím, že s podobnou událostí nemá dosud zkušenosti a jsou zde výjimečné.

Nehod na sjezdovkách je letos více

V této zimní sezoně jde o první tragickou událost. Případ šetří semilští kriminalisté s policisty z Harrachova, kvůli určení příčiny smrti už proběhla soudní pitva. „Přinesla nové informace, ale víc k tomu zatím nebudeme sdělovat,“ řekla na dotaz iDNES.cz Sochorová.

Podle náčelníka horské služby René Mašína obecně letos nehod lyžařů a vážných úrazů na sjezdovkách přibylo.

„Přibývá srážek lyžařů a také případů, kdy lyžař narazí do pevné překážky, většinou to odnesou nohy, kolena nebo ruce,“ řekl Mašín. Smrtí letos podle něj do pátku žádná taková nehoda neskončila.

Smrtelnou nehodu lyžaře vyšetřovala policie naposledy loni v březnu ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku, kde zahynul bývalý hokejista Tomáš Klouček. V areálu Medvědín narazil do sloupku rozvodu elektřiny na okraji sjezdovky. Zraněním na místě podlehl.

Vážné zranění utrpěl před měsícem mladý lyžař na sjezdovce na Pomezních Boudách. Letecká záchranná služba dítě přepravila na urgentní příjem do hradecké fakultní nemocnice. Podle trutnovské policie tehdy svědci vyvrátili, že by ke zranění došlo cizím zaviněním.

